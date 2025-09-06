سفر امیر خان متقی به هند به تعویق افتاد
رسانههای هندی گزارش داده اند که سفر برنامهریزی شده امیرخان متقی، وزیر امور خارجه افغانستان، به هند به دلیل ممنوعیت سفر شورای امنیت سازمان ملل متحد به تعویق افتاده است.
ین سفر که قرار بود در ماه جاری انجام شود، پس از عدم دستیابی به معافیت مورد نیاز از تحریمها به تعویق افتاد. اگر این سفر انجام میشد، اولین سفر در سطح وزیر از کابل به دهلی نو از زمان بازگشت امارت اسلامی به قدرت در سال ۲۰۲۱ بود.
متقی از جمله چندین مقام ارشد امارت اسلامی است که تحت تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد مشمول محدودیتهای سفر هستند. چنین افرادی باید برای سفر به خارج از کشور، منظوری ویژه دریافت کنند.
در یک نشست خبری هفتگی، از رندیر جیسوال، سخنگوی وزارت امور خارجه هند، در مورد گزارشهای مربوط به سفر متقی سؤال شد، اما او از اظهار نظر مستقیم خودداری کرد.
او گفت: «همانطور که میدانید، ما روابط دیرینهای با مردم افغانستان داریم. هند همچنان از آرمانها و نیازهای توسعهای مردم افغانستان حمایت میکند. ما همچنان با مقامات افغان در ارتباط هستیم. اگر اطلاعات تازه در این مورد وجود داشته باشد، آن را با شما به اشتراک خواهیم گذاشت.»
اوایل امسال، در ۱۵ ماه می، سوبرمنیم جی شنکر، وزیر امور خارجه هند، با متقی برای اولین بار پس از بازگشت امارت اسلامی به قدرت، گفتگوی تلیفونی انجام داد.
در حالی که هند ارائه کمکهای بشردوستانه با افغانستان را حفظ کرده است، دهلی نو تاکنون امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته است.