حکومت ترمپ با قطع کمک‌های خارجی و تعطیلی رسمی اداره توسعه بین‌المللی امریکا، نقش سنتی واشنگتن در ارائه کمک‌های بشردوستانه جهانی را کنار گذاشته است.

یک روز پس از زلزله مرگبار در شرق افغانستان، وزارت امور خارجه امریکا تنها پیام تسلیت داد و هیچ اعلامیه وضعیت اضطراری بشری که نخستین گام برای ارائه کمک رسمی است، صادر نکرد. این اعلامیه معمولاً ظرف ۲۴ ساعت پس از وقوع فاجعه صادر می‌شود.

حکومت ترمپ در ماه اپریل، تقریباً تمام کمک‌ها به افغانستان (به ارزش ۵۶۲ میلیون دالر) را متوقف کرد. دلیل این اقدام، گزارشی بود که نشان می‌داد گروه‌های بشردوستانه دریافت‌کننده کمک‌های امریکا حدود ۱۱ میلیون دالر را به عنوان مالیه، فیس و تعرفه به امارت اسلامی پرداخت کرده‌اند.

در حالی که کشورهای مختلفی مانند بریتانیا، کوریای جنوبی، هند، ایران، پاکستان و ترکیه کمک‌هایی ارسال کرده‌اند، سازمان ملل متحد تأکید کرده که این کمک‌ها کافی نیست.