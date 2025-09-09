عبدالباری عمر، رئیس اجرایی شرکت برشنا، ضمن تأکید بر اینکه انرژی برق یک نیاز بشری است، از نهادهای بینالمللی خواست تا از سیاسیسازی موضوع برق خودداری کنند.
او گفت: «افغانستان بخشی از جغرافیای جهان است. از این رو، در پرتو اصول و قوانین جهانی، باید با مردم افغانستان تعامل نیک صورت گیرد. نیازهای اساسی مردم نباید در آجندای سیاسی جای بگیرد.»
در همین حال، علی ابراهیم آکر، معاون سازمان همکاری اسلامی در افغانستان، نیز سرمایهگذاری در بخش انرژی را برای پشتیبانی از مردم افغانستان حیاتی خواند.
او تأکید کرد: «بدون انرژی، پیشرفت ممکن نیست. برق برای مکاتب، شفاخانهها و پوهنتونها ضروری است. ما نیاز داریم تا به منظور پشتیبانی از مردم، روی تولید انرژی در افغانستان سرمایهگذاری کنیم.»
بخش خصوصی نیز کمبود برق در پارکهای صنعتی را چالش اصلی سد راه رشد صنعت در کشور دانست.
آرین زلگی عظیمی، معاون اتاق تجارت و سرمایهگذاری، گفت: «سکتور صنعت و تولید محرک اصلی رشد اقتصادی است، اما به دلیل نبود انرژی پایدار، نمیتواند فعالیت دوامدار داشته باشد. بسیاری از کارخانهها ناچارند از جنراتور استفاده کنند که این امر، هزینه تولید را افزایش داده و توان رقابت با کشورهای منطقه را کاهش میدهد.»
مزمل شیرزاد، مشاور اتاق صنایع و معادن، نیز افزود: «افغانستان کشور غنی از منابع طبیعی است، اما بیش از هر چیز به انرژی برق نیاز دارد. بدون برق، نه صنعت رشد میکند، نه معادن استخراج میشوند و نه زراعت عصری میشود. امروز کشور ما تشنه انرژی است و این خلا فقط با حمایت، سرمایهگذاری و تلاش مشترک پر خواهد شد.»
در کنار مسئولان نهادهای اقتصادی، اداره امور و بانک مرکزی نیز بر فراهمسازی سهولتهای مالی و تخنیکی برای سرمایهگذاران تأکید کردند.
نورالحق انور، رئیس عمومی اداره امور، گفت: «بر اساس هدایت ویژه رهبری امارت اسلامی افغانستان، مسوده طرزالعملی برای سرمایهگذاران و تجار تهیه شده که پس از نهاییشدن، سهولتهای گستردهای را برای آنها فراهم خواهد کرد.»
احسانالله منصور، نماینده بانک مرکزی نیز اظهار داشت: «امیدواریم سکتورهای بانکی و غیربانکی از این فرصتها استفاده کرده و در بخش برقرسانی، بهویژه از طریق تمویل انرژیهای تجدیدپذیر، نقش فعال ایفا کنند. د افغانستان بانک سهولتهای مقرراتی و اقدامات تشویقی لازم را در این زمینه در نظر گرفته است.»
این در حالی است که عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاستالوزرا، روز گذشته در مراسم گشایش این نشست، خواستار رفع فوری محدودیتهای مالی و بانکی از سوی جامعه جهانی شده بود. به گفته او، این محدودیتها از چالشهای اساسی در مسیر جذب سرمایهگذاری در کشور بهشمار میرود.