نایجل فراژ در مصاحبه با تلویزیون «اسکای نیوز» تأکید کرد اخراج مردانی که به صورت غیرقانونی در بریتانیا زندگی میکنند در صدر اولویت کاری اش قرار دارد چون آنان بیشتر خطر محسوب میشوند.
هنگامی که از او در مورد زنان پرسیده شد، گفت: «بلی، زنانی که با قایق وارد کشور میشوند، فوراً اخراج خواهند شد. ما در این کشور با یک بحران بزرگ روبهرو هستیم. من بیشتر نگران حقوق مردم بریتانیا هستم تا افرادی که بهصورت غیرقانونی به اینجا میآیند.»
فراژ در گذشته گفته بود که زنان پناهجو به افغانستان تحت حاکمیت امارت اسلامی بازگردانده نخواهند شد.
اظهارات اخیر او موجی از واکنشهای نهادهای حامی پناهجویان را در پی داشته است. به باور فعالان حقوق مهاجرین، سیاستمداران کشورها از مسئله پناهجویان به عنوان ابزار سیاسی استفاده میکنند.