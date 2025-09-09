خبرگزاری کوکچه – گزارش‌های معتبر از داخل زندان‌های طالبان در ولایت هرات، تصویری تکان‌دهنده از وضعیت زندانیان ارائه می‌دهند. به گفته این منابع، در این زندان‌ها علاوه بر خرید و فروش مواد مخدر، کودکان زندانی نیز مورد سوءاستفاده جنسی قرار می‌گیرند. همچنین، کودکان بالاتر از هفت سال به اتهام دزدی در این زندان‌ها نگهداری می‌شوند.

سوءاستفاده جنسی و فروش مواد مخدر

منابع از داخل زندان‌های طالبان در هرات گزارش می‌دهند که کودکان زندانی به‌طور سیستماتیک مورد سوءاستفاده جنسی قرار می‌گیرند. علاوه بر این، فروش مواد مخدر در داخل زندان به یکی از معضلات بزرگ تبدیل شده است. سربازان طالبان مواد مخدر را به قیمت‌های گزاف به زندانیان می‌فروشند و برخی از آن‌ها حتی از عواید این فروش برای ازدواج‌های متعدد استفاده کرده‌اند.

اخاذی توسط قاضی‌های طالبان

زندانیان و خانواده‌های آن‌ها از اخاذی گسترده توسط قاضی‌های طالبان خبر می‌دهند. به گفته آن‌ها، بدون پرداخت رشوه، هیچ پرونده‌ای رسیدگی نمی‌شود. یکی از قاضی‌های معروف طالبان به نام «خان محمد حنفی» به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین رشوه‌گیرندگان توصیف شده است که بدون دریافت پول به هیچ پرونده‌ای رسیدگی نمی‌کند.

خودکشی زندانیان پس از آزادی

گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی از زندانیان پس از آزادی به دلیل فشارهای روانی و تجربیات دردناک در زندان، دست به خودکشی زده‌اند. یکی از این موارد مربوط به جوانی است که پس از رهایی از زندان، به دلیل اعتیاد به مواد مخدر و تجربیات تلخ در زندان، خودکشی کرد. در نامه‌ای که از او به‌جا مانده، نوشته است که قادر به تحمل رنج‌هایی که در زندان متحمل شده، نبوده است.

وضعیت زنان در زندان‌های طالبان

وضعیت زنان در زندان‌های طالبان حتی از مردان نیز بدتر گزارش شده است. زنان زندانی مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند، اما به دلیل ترس از بدنامی، سکوت اختیار می‌کنند. برخی از زنان بازداشت‌شده به رسانه‌ها گفته‌اند که در زندان‌ها مورد تجاوز، شکنجه و کار اجباری قرار گرفته‌اند.

خواسته زندانیان

زندانیان در داخل زندان‌ها از رسانه‌های خارجی خواسته‌اند که درباره وضعیت زندان‌ها اطلاع‌رسانی کنند تا این شرایط به گوش مقامات ارشد طالبان برسد و وضعیت زندان‌ها به‌طور دقیق بررسی شود.