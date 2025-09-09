قطر تعهد خود را به حمایت از افغانستان در سطح جهانی تجدید کرد

این موضعگیری در جریان نشست شصتم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو بیان شد، جایی که قطر نقش خود در تلاشهای دیپلماتیک، کمکهای بشردوستانه و حمایت از گفتوگوی فراگیر درباره وضعیت افغانستان را برجسته ساخت.
در بیانیهای که توسط جوهرة بنت عبدالعزیز السویدی، معاون نماینده دایمی هیئت قطر در دفتر سازمان ملل در ژنو ارائه شد، بر موفقیتهای قطر در فراهمسازی اجماع بینالمللی از طریق میزبانی نشستهای مهم مرتبط با افغانستان تحت نظارت سازمان ملل تأکید گردید.
السویدی با اشاره به چالشهایی چون بحران اقتصادی، بیکاری، ناامنی غذایی، بازگشت میلیونها مهاجر و تأثیر تحریمها و بسته ماندن داراییها، گفت: «این چالشها تأثیر مستقیم بر ترویج و حفاظت از حقوق بشر در افغانستان دارند.»
او افزود که رسیدگی به این مشکلات نیازمند همکاری پایدار جامعه جهانی، تداوم کمکهای بشردوستانه، بازسازی نهادهای افغان و گفتگوی مؤثر با تمامی طرفهای دخیل است.
همچنین از کمکهای بشردوستانه اخیر قطر یادآوری شد؛ از جمله اعزام پنج طیاره با بیش از ۱۰۰ تُن کمکهای فوری به مناطق زلزلهزده در شرق افغانستان.
السویدی تأکید کرد که قطر حمایت از حقوق بشر در افغانستان بهویژه حقوق زنان، از جمله دسترسی آنان به آموزش و کار را بخشی از گفتگوهای خود با طرفهای افغان میداند.