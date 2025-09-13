نتنیاهو: در قطر همان کاری را کردیم که امریکا در افغانستان انجام داد

او در ویدیویی که روز چهارشنبه منتشر شد، تأکید کرد که اسرائیل همانطور که امریکا علیه گروه‌های تروریستی اقدام کرد، حق دارد علیه حماس نیز عمل کند.

نتنیاهو گفت: «ما دقیقاً همان کاری را کردیم که امریکا هنگام تعقیب تروریست‌های القاعده در افغانستان و پس از کشتن اسامه بن لادن در پاکستان انجام داد.»

وی افزود: همان کشورهایی که امریکا را به خاطر کشتن بن لادن تشویق کردند، باید از خود به خاطر محکوم کردن اسرائیل شرمسار باشند.

نتنیاهو قطر را تهدید کرد که اگر رهبران حماس را اخراج نکند یا به محکمه نسپارد، اسرائیل خود وارد عمل خواهد شد. این سخنان واکنش تند دولت قطر را در پی داشت که آن را تهدیدی برای حاکمیت خود خواند.

این تحولات نگرانی‌های گسترده‌ای در سطح منطقه و جهان ایجاد کرده و بر اهمیت حفظ ثبات و امنیت منطقه‌ای تأکید می‌کند.