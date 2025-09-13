مقامات پولند اعلام کردند که در طول چند ساعت، ۱۹ مورد تخلف ثبت شده است و ۹ محل سقوط در خاک این کشور شناسایی شده است.

یک خانه در منطقه لوبلین آسیب دیده، اگرچه هیچ تلفاتی گزارش نشده است.

جت‌های جنگی اف-۳۵ ندرلندی به رهگیری برخی طیارات کمک کرد. ناتو اعلام کرد این اولین باری بود که طیارات اش با تهدیدات بالقوه در حریم هوایی اعضایش مقابله کرد.

پولند درخواست جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد را کرده است.

رهبران اروپایی گفتند که این حادثه یک تحریک عمدی بوده است. کاجا کالاس، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خواستار تحریم‌های شدیدتر علیه روسیه شد و گفت: «جنگ روسیه در حال تشدید است، نه پایان.»

روسیه هدف قرار دادن پولند را تکذیب کرد. رهبران پولند گفتند که این تهاجم عمدی به نظر می‌رسد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، نیز نقض حریم هوایی پولند توسط روسیه را «مقدمه‌ای بسیار خطرناک برای اروپا» خواند.

دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا، در اولین اظهار نظر خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «روسیه با طیاره بی‌سرنشین حریم هوایی پولند را نقض می‌کند، چه شده؟ بفرمایید!»

قرار بود او اواخر همان روز با رئیس جمهور پولند صحبت کند.

این حادثه پس از بزرگترین حمله هوایی روسیه به اوکراین از زمان آغاز جنگ رخ داده است و به نگرانی‌ها در اروپا مبنی بر گسترش این درگیری به فراتر از مرزهای اوکراین افزوده است.