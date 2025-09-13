شورای امنیت ملل متحد به شمول امریکا حمله بر قطر را محکوم کرد
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه حملات اخیر هوایی به دوحه، پایتخت قطر را محکوم کرد، اما در بیانیهای که مورد توافق همه ۱۵ عضو از جمله ایالات متحده، قرار گرفت، از اسرائیل نام برده نشده است.
اسرائیل در حمله سهشنبه تلاش کرد رهبران سیاسی حماس را به قتل برساند؛ اقدامی که ایالات متحده آن را حمله یکجانبه توصیف کرد که به منافع امریکا و اسرائیل کمک نمیکند.
امریکا به طور سنتی از متحدش اسرائیل در سازمان ملل متحد حمایت میکند. حمایت امریکا از بیانیه شورای امنیت که تنها با اجماع قابل تصویب بود، نشاندهنده نارضایتی رئیسجمهور دونالد ترمپ از حملهای است که بنیامین نتنیاهو، صدراعظم اسرائیل دستور آن را داده بود.
در بیانیه شورای امنیت که توسط بریتانیا و فرانسه تهیه شده بود، آمده است: «اعضای شورا بر اهمیت کاهش تنش تأکید کردند و همبستگی خود را با قطر ابراز داشتند. آنها از حاکمیت و تمامیت ارضی قطر حمایت کردند.»
حمله دوحه که به طور گسترده نکوهش شد، به ویژه حساس بود چون قطر به عنوان میزبان و میانجی مذاکرات برای تضمین آتشبس در جنگ غزه عمل میکرد.
بیانیه شورای امنیت میافزاید: «اعضای شورا تأکید کردند که آزادسازی گروگانها، از جمله کسانی که توسط حماس کشته شدهاند، و پایان دادن به جنگ و رنج در غزه باید اولویت اصلی ما باقی بماند.»
شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، صدراعظم قطر، اسرائیل را به منحرف کردن تلاشها برای پایان دادن به جنگ غزه متهم کرد، اما متعهد شد که به میانجیگری خود ادامه دهد.
او به شورا گفت: «حمله به خاک ما در حالی که ما مشغول مذاکرات بودیم، نیت اسرائیل را آشکار کرده است. اسرائیل تلاش میکند هرگونه امکان صلح را تضعیف کند. اسرائیل تلاش میکند رنج مردم فلسطین را تداوم بخشد. این حمله همچنین نشان میدهد که افراطگرایانی که امروز بر اسرائیل حکومت میکنند، به اسیران اهمیتی نمیدهند. این یک اولویت نیست.»
پاکستان همچنین این سوال را مطرح کرد که آیا آزادی اسرائیلیهایی که در بند حماس برای اسرائیل در اولویت قرار دارد یا خیر.
عاصم افتخار احمد، نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد، به شورا گفت: «آشکار است که اسرائیل، قدرت اشغالگر، مصمم است هر کاری را برای تضعیف و از بین بردن هرگونه امکان صلح انجام دهد.»