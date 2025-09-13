ملل متحد توزیع کمک نقدی برای عودت کنندگان افغان را به دلیل ممنوعیت کار زنان متوقف کرد

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرده است که به دلیل ممنوعیت کار زنان از سوی امارت اسلامی، فعالیتهای خود را در مراکز پرداخت پول نقد برای عودت کنندگان در سراسر افغانستان متوقف کرده است.
این نهاد در بیانیهای نوشته است که با مقامات حاکم در مورد این موضوع در حال گفتگو است تا کارکنان زن بتوانند به کار برگردند.
در همین حال، سازمان ملل متحد روز پنجشنبه از امارت اسلامی خواست تا محدودیتهای مربوط به حضور کارکنان زن در محل کار را لغو کند. این سازمان هشدار داد که کمک به قربانیان زلزله و سایر افغانهای آسیبپذیر در معرض خطر است.
سازمان ملل متحد در بیانیهای اعلام کرد که مقامات امارت اسلامی نیروهای امنیتی را در دروازههای دفاتر سازمان ملل متحد مستقر کرده و از ورود کارکنان زن افغان جلوگیری کردهاند.