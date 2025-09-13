او اظهار داشت که در چهار سال گذشته، این سومین بار است که زلزلههای شدید باعث خسارات مالی و جانی سنگین به مردم کشور شدهاست، اما با وجود امکانات محدود، امارت اسلامی توانستهاست در زمان مناسب به آسیبدیدگان رسیدگی کند.
معاون اقتصادی ریاست الوزرا به زلزلهزدگان کنر اطمینان داد که امارت اسلامی در کنارشان ایستادهاست و به تمام مسئولین امارتی هدایت داده شدهاست تا کمکها را جمعآوری و بهگونه شفاف به مستحقین توزیع نمایند.
همچنین، از تاجران، سرمایهگذاران و نهادهای خیریه خواسته شد که کمکهایشان را با زلزلهزدگان ادامه دهند. ملا برادر به برنامههای بازسازی مناطق آسیبدیده اشاره کرده، افزود که تلاش دارند خانههای ویرانشده را دوباره بسازند و برای کاهش آسیبهای آینده ناشی از حوادث طبیعی تدابیر لازم اتخاذ کنند.
گفتنی است که حدود دو هفته قبل، زلزله ۶ ریشتری در شرق افغانستان بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ کشته و حدود ۳ هزار و ۶۰۰ زخمی بر جا گذاشت. هزاران خانه در پی این رویداد ویران شده اند.