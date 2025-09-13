سفر یک مقام ارشد امارت اسلامی به هند

روزنامه تایمز آف اندیا گزارش داده است که حمدالله زاهد، معین ادویه و غذای وزارت صحت عامه امارت اسلامی افغانستان، هفته گذشته به هند سفر کرد.

این سفر به منظور اشتراک در نمایشگاهی در زمینه مراقبت‌های صحی و دوایی انجام شده است.

روزنامه تایمز آف اندیا نوشته است که این سفر در حالی صورت می‌گیرد که احتمالاً امیرخان متقی، وزیر امور خارجه امارت اسلامی افغانستان، در اواخر سال جاری میلادی به هند سفر خواهد کرد.

هند امارت اسلامی را به‌رسمیت نمی‌شناسد اما درپی بهبود روابط با آن است.

اخیراً، سهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی امارت اسلامی و سفیر افغانستان در قطر، گفت که نیاز است هر دو کشور روابط خود را ارتقا دهند و برای این منظور، سفرهای سطح بالا در سطح وزرای امور خارجه ضروری است.