جهانحقوق بشر
موضوعات داغ

مجمع عمومی ملل متحد با اکثریت قاطع از راه‌حل دو‌کشوری حمایت و حماس را تقبیح کرد

مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه با اکثریت قاطع آراء به تأیید اعلامیه‌ای پرداخت که خواستار برداشتن گام‌های «ملموس، زمان‌بندی‌شده و غیرقابل بازگشت» به منظور تحقق راه‌حل دوکشوری میان اسرائیل و فلسطین است. این اعلامیه همچنین حمله حماس به اسرائیل در هفتم اکتوبر ۲۰۲۳ را محکوم کرده و خواستار پایان جنگ غزه شده است.

تصویر خبرگزاری کوکچه خبرگزاری کوکچه ارسال ایمیل 24 ساعت پیش
456,329 خواندن این مطلب 1 دقیقه زمان میبرد
نزدیک به 100 فلسطینی در 24 ساعت گذشته در شمال غزه کشته شدند
نزدیک به 100 فلسطینی در 24 ساعت گذشته در شمال غزه کشته شدند

از مجموع ۱۹۳ کشور عضو، ۱۴۲ کشور به این قطعنامه رأی مثبت، ۱۰ کشور رأی منفی و ۱۲ کشور رأی ممتنع دادند. امریکا و اسرائیل از جمله مخالفان این اعلامیه بودند.

این اعلامیه هفت صفحه‌ای در نتیجه یک نشست بین المللی که با میزبانی عربستان سعودی و فرانسه در ماه جولای برگزار شده بود، تهیه شده است.

این اعلامیه همچنین اقدامات اسرائیل علیه غیرنظامیان در غزه، از جمله محاصره و ایجاد گرسنگی را که موجب فاجعه انسانی شده، محکوم کرده است.

وزیر امور خارجه فرانسه گفت: «برای نخستین‌بار، ملل متحد متن صریحی علیه جنایات حماس تصویب کرده و خواستار تسلیمی و خلع سلاح آن شده است.»

در مقابل، نماینده امریکا این رأی‌گیری را «نمایشی و بی‌موقع» خواند و آن را «هدیه‌ای به حماس» دانست. نماینده اسرائیل نیز این اقدام را «تئاتر» توصیف کرد و گفت تنها مستفیدشونده آن حماس است.

طبق آمار، در حمله هفتم اکتوبر حماس، ۱۲۰۰ نفر در اسرائیل کشته و ۲۵۱ نفر اسیر گرفته شدند. در جریان جنگ غزه نیز بیش از ۶۴ هزار نفر، عمدتاً غیرنظامی، جان باخته‌اند.

 

برچسب ها
تصویر خبرگزاری کوکچه خبرگزاری کوکچه ارسال ایمیل 24 ساعت پیش
456,329 خواندن این مطلب 1 دقیقه زمان میبرد
دکمه بازگشت به بالا