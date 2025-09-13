مجمع عمومی ملل متحد با اکثریت قاطع از راهحل دوکشوری حمایت و حماس را تقبیح کرد
مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه با اکثریت قاطع آراء به تأیید اعلامیهای پرداخت که خواستار برداشتن گامهای «ملموس، زمانبندیشده و غیرقابل بازگشت» به منظور تحقق راهحل دوکشوری میان اسرائیل و فلسطین است. این اعلامیه همچنین حمله حماس به اسرائیل در هفتم اکتوبر ۲۰۲۳ را محکوم کرده و خواستار پایان جنگ غزه شده است.
از مجموع ۱۹۳ کشور عضو، ۱۴۲ کشور به این قطعنامه رأی مثبت، ۱۰ کشور رأی منفی و ۱۲ کشور رأی ممتنع دادند. امریکا و اسرائیل از جمله مخالفان این اعلامیه بودند.
این اعلامیه هفت صفحهای در نتیجه یک نشست بین المللی که با میزبانی عربستان سعودی و فرانسه در ماه جولای برگزار شده بود، تهیه شده است.
این اعلامیه همچنین اقدامات اسرائیل علیه غیرنظامیان در غزه، از جمله محاصره و ایجاد گرسنگی را که موجب فاجعه انسانی شده، محکوم کرده است.
وزیر امور خارجه فرانسه گفت: «برای نخستینبار، ملل متحد متن صریحی علیه جنایات حماس تصویب کرده و خواستار تسلیمی و خلع سلاح آن شده است.»
در مقابل، نماینده امریکا این رأیگیری را «نمایشی و بیموقع» خواند و آن را «هدیهای به حماس» دانست. نماینده اسرائیل نیز این اقدام را «تئاتر» توصیف کرد و گفت تنها مستفیدشونده آن حماس است.
طبق آمار، در حمله هفتم اکتوبر حماس، ۱۲۰۰ نفر در اسرائیل کشته و ۲۵۱ نفر اسیر گرفته شدند. در جریان جنگ غزه نیز بیش از ۶۴ هزار نفر، عمدتاً غیرنظامی، جان باختهاند.