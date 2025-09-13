پیت هگزث، وزیر دفاع آمریکا، در حساب کاربری خود در پلتفرم رسانه اجتماعی ایکس (X) به موضوع کشته شدن چارلی کرک واکنش نشان داد و تأکید کرد که رفتار کارکنانی که این حادثه را جشن گرفته یا تمسخر کرده‌اند، غیرقابل قبول است و بلافاصله با آنان برخورد خواهد شد.

هگزث در بیانیه خود اعلام کرد که این افراد به دقت تحت نظر قرار گرفته‌اند و اقدامات لازم برای مقابله با چنین رفتارهایی انجام خواهد شد. این اظهارات در پی گزارش‌هایی مطرح شد که برخی از کارکنان وزارت دفاع در فضای مجازی به قتل کرک واکنش‌های مثبت نشان داده‌اند.

این موضوع پس از هشدار وزارت خارجه آمریکا به مهاجران در این کشور مبنی بر خودداری از انتشار پیام‌هایی در تمجید از کشته شدن چارلی کرک مطرح شد. وزارت خارجه تأکید کرد که در صورت عدم رعایت این هشدار، مهاجران با اقدامات قانونی مواجه خواهند شد.

چارلی کرک، فعال محافظه‌کار جمهوری‌خواه و از حامیان سرسخت دونالد ترامپ، در تاریخ ۱۰ سپتامبر در یک حمله مسلحانه در دانشگاه یوتا ولی کشته شد. کرک به دلیل تأسیس سازمان غیرانتفاعی Turning Point USA و فعالیت‌هایش در ترویج ایده‌های محافظه‌کارانه در میان جوانان شناخته می‌شد.

پس از این حادثه، دونالد ترامپ در بیانیه‌ای از کرک به عنوان یک چهره بزرگ و حتی افسانه‌ای یاد کرد و گفت: «چارلی، ما تو را دوست داریم.»