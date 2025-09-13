پناهندگانجهانحقوق بشرزندگی
عزیزه اکرمی به‌عنوان نماینده جوانان افغانستان در سازمان ملل انتخاب شد

عزیزه اکرمی، کارآفرین و مدافع حقوق بشر، به‌عنوان نماینده جوانان افغانستان در سازمان ملل انتخاب شد. او پنجمین جوانی است که توسط یک نهاد مدنی به این سمت منصوب می‌شود.

عزیزه اکرمی، کارآفرین و مدافع حقوق بشر، پس از یک فرایند رقابتی، به‌عنوان نماینده جوانان افغانستان در سازمان ملل انتخاب شد. این عنوان توسط نهاد مدنی «اندیشه‌وران» به‌طور سالانه به یکی از جوانان افغانستان اهدا می‌شود. اکرمی پنجمین فردی است که به این سمت منصوب می‌شود، پس از رامز بختیار، عایشه خرم، شکلا زدران و احمدفواد شهنیار.

این انتخاب پس از سه سال توقف در روند گزینش نماینده جوانان افغانستان صورت گرفته است. این روند پس از فروپاشی جمهوری اسلامی افغانستان در اسد ۱۴۰۰ متوقف شده بود.

اکرمی در یک مسابقه سخنرانی که در روز پنجشنبه ۲۰ سنبله در لاهه، پایتخت هلند، برگزار شد، به‌عنوان برنده نهایی انتخاب شد. او در این رقابت با دو نامزد دیگر، فاطمه فروتن و وژمه رحمانی، رقابت کرد.

عزیزه اکرمی به‌عنوان یکی از مدیران نهاد «حلقه توانمند» شناخته می‌شود که از سال ۱۴۰۰ تاکنون خدمات بهداشتی و آموزشی را برای بیش از هشت‌هزار زن و کودک در مناطق محروم افغانستان فراهم کرده است. این نهاد به‌طور خاص بر توانمندسازی زنان و کودکان تمرکز دارد و تلاش می‌کند تا با ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی، شرایط زندگی آن‌ها را بهبود بخشد.

اکرمی در بیانیه‌ای پس از انتخاب خود گفت: «این عنوان نه تنها یک افتخار بزرگ برای من است، بلکه مسئولیتی سنگین برای نمایندگی صدای جوانان افغانستان در سطح بین‌المللی است. من متعهد هستم که برای بهبود شرایط زندگی جوانان و زنان افغانستان تلاش کنم و صدای آن‌ها را به گوش جهانیان برسانم.»

