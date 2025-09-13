\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\u0639\u0632\u06cc\u0632\u0647 \u0627\u06a9\u0631\u0645\u06cc\u060c \u06a9\u0627\u0631\u0622\u0641\u0631\u06cc\u0646 \u0648 \u0645\u062f\u0627\u0641\u0639 \u062d\u0642\u0648\u0642 \u0628\u0634\u0631\u060c \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u06cc\u06a9 \u0641\u0631\u0627\u06cc\u0646\u062f \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a\u06cc\u060c \u0628\u0647\u200c\u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0627\u0641\u063a\u0627\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0645\u0644\u0644 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u0634\u062f. \u0627\u06cc\u0646 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u062a\u0648\u0633\u0637 \u0646\u0647\u0627\u062f \u0645\u062f\u0646\u06cc \u00ab\u0627\u0646\u062f\u06cc\u0634\u0647\u200c\u0648\u0631\u0627\u0646\u00bb \u0628\u0647\u200c\u0637\u0648\u0631 \u0633\u0627\u0644\u0627\u0646\u0647 \u0628\u0647 \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0627\u0641\u063a\u0627\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0647\u062f\u0627 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f. \u0627\u06a9\u0631\u0645\u06cc \u067e\u0646\u062c\u0645\u06cc\u0646 \u0641\u0631\u062f\u06cc \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0633\u0645\u062a \u0645\u0646\u0635\u0648\u0628 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f\u060c \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0631\u0627\u0645\u0632 \u0628\u062e\u062a\u06cc\u0627\u0631\u060c \u0639\u0627\u06cc\u0634\u0647 \u062e\u0631\u0645\u060c \u0634\u06a9\u0644\u0627 \u0632\u062f\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0627\u062d\u0645\u062f\u0641\u0648\u0627\u062f \u0634\u0647\u0646\u06cc\u0627\u0631.\n\n\u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0633\u0647 \u0633\u0627\u0644 \u062a\u0648\u0642\u0641 \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0646\u062f \u06af\u0632\u06cc\u0646\u0634 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0627\u0641\u063a\u0627\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0635\u0648\u0631\u062a \u06af\u0631\u0641\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a. \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0646\u062f \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0641\u0631\u0648\u067e\u0627\u0634\u06cc \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0627\u0641\u063a\u0627\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062f \u06f1\u06f4\u06f0\u06f0 \u0645\u062a\u0648\u0642\u0641 \u0634\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f.\n\n\u0627\u06a9\u0631\u0645\u06cc \u062f\u0631 \u06cc\u06a9 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0647 \u0633\u062e\u0646\u0631\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0632 \u067e\u0646\u062c\u0634\u0646\u0628\u0647 \u06f2\u06f0 \u0633\u0646\u0628\u0644\u0647 \u062f\u0631 \u0644\u0627\u0647\u0647\u060c \u067e\u0627\u06cc\u062a\u062e\u062a \u0647\u0644\u0646\u062f\u060c \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f\u060c \u0628\u0647\u200c\u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0628\u0631\u0646\u062f\u0647 \u0646\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u0634\u062f. \u0627\u0648 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a \u0628\u0627 \u062f\u0648 \u0646\u0627\u0645\u0632\u062f \u062f\u06cc\u06af\u0631\u060c \u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0641\u0631\u0648\u062a\u0646 \u0648 \u0648\u0698\u0645\u0647 \u0631\u062d\u0645\u0627\u0646\u06cc\u060c \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a \u06a9\u0631\u062f.\n\n\u0639\u0632\u06cc\u0632\u0647 \u0627\u06a9\u0631\u0645\u06cc \u0628\u0647\u200c\u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u062f\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0646\u0647\u0627\u062f \u00ab\u062d\u0644\u0642\u0647 \u062a\u0648\u0627\u0646\u0645\u0646\u062f\u00bb \u0634\u0646\u0627\u062e\u062a\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f \u06a9\u0647 \u0627\u0632 \u0633\u0627\u0644 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f0 \u062a\u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u062e\u062f\u0645\u0627\u062a \u0628\u0647\u062f\u0627\u0634\u062a\u06cc \u0648 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u0647\u0634\u062a\u200c\u0647\u0632\u0627\u0631 \u0632\u0646 \u0648 \u06a9\u0648\u062f\u06a9 \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u0645\u062d\u0631\u0648\u0645 \u0627\u0641\u063a\u0627\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0641\u0631\u0627\u0647\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a. \u0627\u06cc\u0646 \u0646\u0647\u0627\u062f \u0628\u0647\u200c\u0637\u0648\u0631 \u062e\u0627\u0635 \u0628\u0631 \u062a\u0648\u0627\u0646\u0645\u0646\u062f\u0633\u0627\u0632\u06cc \u0632\u0646\u0627\u0646 \u0648 \u06a9\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0646 \u062a\u0645\u0631\u06a9\u0632 \u062f\u0627\u0631\u062f \u0648 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f \u062a\u0627 \u0628\u0627 \u0627\u0631\u0627\u0626\u0647 \u062e\u062f\u0645\u0627\u062a \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634\u06cc \u0648 \u0628\u0647\u062f\u0627\u0634\u062a\u06cc\u060c \u0634\u0631\u0627\u06cc\u0637 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0622\u0646\u200c\u0647\u0627 \u0631\u0627 \u0628\u0647\u0628\u0648\u062f \u0628\u062e\u0634\u062f.\n\n\u0627\u06a9\u0631\u0645\u06cc \u062f\u0631 \u0628\u06cc\u0627\u0646\u06cc\u0647\u200c\u0627\u06cc \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u062e\u0648\u062f \u06af\u0641\u062a: \u00ab\u0627\u06cc\u0646 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0646\u0647 \u062a\u0646\u0647\u0627 \u06cc\u06a9 \u0627\u0641\u062a\u062e\u0627\u0631 \u0628\u0632\u0631\u06af \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0645\u0646 \u0627\u0633\u062a\u060c \u0628\u0644\u06a9\u0647 \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644\u06cc\u062a\u06cc \u0633\u0646\u06af\u06cc\u0646 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0635\u062f\u0627\u06cc \u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0627\u0641\u063a\u0627\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0633\u0637\u062d \u0628\u06cc\u0646\u200c\u0627\u0644\u0645\u0644\u0644\u06cc \u0627\u0633\u062a. \u0645\u0646 \u0645\u062a\u0639\u0647\u062f \u0647\u0633\u062a\u0645 \u06a9\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0628\u0647\u0628\u0648\u062f \u0634\u0631\u0627\u06cc\u0637 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0648 \u0632\u0646\u0627\u0646 \u0627\u0641\u063a\u0627\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u0645 \u0648 \u0635\u062f\u0627\u06cc \u0622\u0646\u200c\u0647\u0627 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u06af\u0648\u0634 \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc\u0627\u0646 \u0628\u0631\u0633\u0627\u0646\u0645.\u00bb\n\n\n\n\n