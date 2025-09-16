زلمی خلیل‌زاد، نماینده‌ پیشین ایالات متحده در امور صلح افغانستان، در واکنش به افزایش خشونت‌ها میان نیروهای امنیتی پاکستان و تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی)، گفته است که راه‌حل نظامی برای این بحران وجود ندارد و اسلام‌آباد باید به‌سوی گفت‌وگو و راه‌حل سیاسی حرکت کند.

آقای خلیل‌زاد در پیامی در شبکه‌ اجتماعی ایکس نوشت: «پاکستان اشتباه می‌کند اگر فکر کند راه‌حل نظامی وجود دارد. اکنون زمان آن رسیده تا راهبرد سیاسی اتخاذ شود و مذاکره صورت گیرد.»

او با اشاره به گذشته افزود که پاکستان همواره به ایالات متحده و حکومت پیشین افغانستان توصیه می‌کرد تا با امارت اسلامی مذاکره کرده و راه‌حل سیاسی را جستجو کنند. حال نوبت آن است که خود پاکستان نیز همین راه را در پیش گیرد.

زلمی خلیل‌زاد همچنین تاکید کرد که افغانستان باید در این روند به پاکستان کمک کند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که درگیری‌ها در مناطق قبایلی پاکستان تلفات سنگینی بر نیروهای امنیتی و جنگجویان وارد کرده است.