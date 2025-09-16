آغاز حملات زمینی اردوی اسرائیل برای تصرف شهر غزه
اردوی اسرائیل صبح سهشنبه (۲۵ سنبله) حملات هوایی سنگینی را بر شهر غزه انجام داد.
رسانه آمریکایی آکسیوس گزارش داده است که اردوی اسرائیل شام دوشنبه عملیات زمینی خود را برای تصرف کامل شهر غزه آغاز کرده است. روزنامه اورشلیم پوست نیز تأیید کرده که تهاجم نیروهای دفاعی اسرائیل (آی دی اف) به این شهر از شامگاه دوشنبه شدت گرفته است.
روزنامه تایمز او اسرائیل نوشته است که در روزهای اخیر، اسرائیل حملات هوایی خود را در داخل و اطراف شهر غزه به تدریج گسترش داده، اما هنوز نیروهای زمینی به صورت گسترده وارد مناطق پرجمعیت شمالی شهر نشدهاند.
با این حال، منابع محلی و شاهدان عینی در غزه هرگونه ورود تانکهای اسرائیلی به عمق شهر را رد کردهاند و گفتهاند که تاکنون هیچ حرکت گسترده تانکها مشاهده نشده است. اما آنها تأیید کردند که حملات هوایی و بمبارانهای طیارههای بدون سرنشین در اکثر بخشهای شهر به شدت ادامه دارد.
خبرگزاری رسمی فلسطین وفا نیز گزارش داده که از شام دوشنبه، حملات اسرائیل به شهر غزه شدت یافته و جیتهای اسرائیلی به صورت مداوم و بدون وقفه این شهر را بمباران میکنند.
طبق گزارش رادیوی اردوی اسرائیل، در هفتههای اخیر حدود ۳۰۰ هزار فلسطینی از شهر غزه که نزدیک به یک میلیون جمعیت دارد، آواره شدهاند.
این تحولات در حالی رخ میدهد که در اوایل ماه آگست، دفتر صدراعظم اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، اعلام کرده بود که کابینه امنیتی اسرائیل طرحی را برای تصرف کامل شهر غزه تصویب کرده است. سخنگوی اردوی اسرائیل نیز پیشتر گفته بود که نیروهای اسرائیلی هماکنون ۴۰ درصد شهر غزه را تحت کنترول دارند و در روزهای آینده عملیات خود را برای تصرف کامل این شهر گسترش خواهند داد.