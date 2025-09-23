ارگ در بیانیه‌ای به نقل از خانم اوتونبایوا نوشته که او مدیریت به موقع و رسانیدن کمک‌های عاجل به زلزله‌زدگان از سوی امارت اسلامی را تمجید کرده است.

براساس خبرنامه، اوتونبایوا افزوده که او شخصاً با سفر به مناطق زلزله زده، مسئولیت‌های سپرده شده از سوی سازمان ملل متحد را برای کمک به آسیب‌دیدگان به انجام رسانده است.

او از امارت اسلامی خواسته است تا در زمینه تجدید قراردادهای دفاتر جدید ملل متحد همکاری نماید.

در این دیدار، ملا عبدالواسع از ماموریت اوتونبایوا در افغانستان قدردانی کرد و گفت که مسئولان امارت اسلامی همواره در تلاش اند تا به مشکلات مردم رسیدگی نمایند.

او از کشورهای دوست، نهادهای خیریه، تاجران و هموطنان خیّر برای کمک و همکاری شان به آسیب دیدگان زلزله اخیر در شرق کشور ابراز امتنان نمود وافزود: «ما می‌توانیم مشکلات را از طریق تفاهم حل نماییم.»

او به اوتونبایوا اطمینان داد که پیشنهادات وی را با رهبری امارت اسلامی شریک خواهد ساخت.