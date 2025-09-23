یعقوب مجاهد: شواهدی مبنی بر تهدید کشورها از خاک افغانستان وجود ندارد
محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع ملی افغانستان، میگوید که چالشهای داخلی در کشور «در حال پایان یافتن» است و داعش حتی «یک وجب از خاک افغانستان» را در اختیار ندارد.
یعقوب مجاهد در مصاحبه با تلویزیون الجزیره گفت که امارت اسلامی به توافقنامه دوحه با ایالات متحده متعهد است و خاک افغانستان علیه هیچ کشور دیگری مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.
او گفت: «هیچ کس نمیتواند شواهدی ارائه دهد که ایالات متحده یا متحدانش یا هر کشور دیگری در این مدت از افغانستان تهدید شده باشد.»
به گفته او، در حال حاضر هیچ توافقنامه نظامی میان امارت اسلامی و کشورهای دیگر، از جمله همسایگان، وجود ندارد؛ اما سیاست این گروه جلوگیری از سوءاستفاده از خاک افغانستان علیه دیگر کشورهاست.
مجاهد همچنین از برنامههای گسترده برای بازسازی و حرفهایسازی اردوی افغانستان خبر داد و گفت صدها تن ماهانه از مراکز آموزشی و نظامی فارغ میشوند.
او تصریح کرد که امارت اسلامی روابط نظامی با ایالات متحده، ناتو، چین یا روسیه ندارد و تمرکز کنونی آنها بر بخشهای سیاسی و اقتصادی، بهویژه لغو تحریمها علیه افغانستان است.