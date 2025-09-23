احمد الشرع: مذاکرات با اسرائیل ممکن در روزهای آینده به نتیجه برسد

او روز چهارشنبه به خبرنگاران در دمشق گفت این توافق امنیتی یک «ضرورت» است و باید به حریم هوایی و تمامیت ارضی سوریه احترام بگذارد و زیر نظر سازمان ملل متحد اجرا شود.

سوریه و اسرائیل در حال مذاکره برای رسیدن به توافقی هستند که دمشق امیدوار است منجر به توقف حملات هوایی اسرائیل و عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی شود که به جنوب سوریه نفوذ کرده‌اند.

خبرگزاری رویترز این هفته گزارش داد که واشنگتن در حال اعمال فشار بر سوریه برای دستیابی به توافقی پیش از نشست سران کشورهای جهان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویارک در هفته آینده است.

اما احمد الشرع در نشست خبری‌ای با حضور خبرنگاران، که پیش از سفر احتمالی‌اش به نیویارک برگزار شد، این ادعا را رد کرد و گفت امریکا به جای فشار، نقش میانجی‌گری را ایفا می‌کند.

او گفت اسرائیل از زمان سقوط حکومت بشار الاسد در ۸ دسمبر، تاکنون بیش از ۱۰۰۰ حمله هوایی به سوریه انجام داده و بیش از ۴۰۰ بار به‌صورت زمینی به خاک سوریه نفوذ کرده است.

احمد الشرع اقدامات اسرائیل را در تضاد با سیاست اعلام‌شده امریکا برای ثبات و یکپارچگی سوریه دانست و گفت این وضعیت «بسیار خطرناک» است.

او افزود که دمشق در پی توافقی مشابه توافق جداسازی نیروها در سال ۱۹۷۴ بین اسرائیل و سوریه است که منجر به ایجاد منطقه غیرنظامی بین دو کشور شد.

او گفت سوریه خواهان خروج نیروهای اسرائیلی است، اما اسرائیل خواستار حفظ حضور در مناطق استراتژیکی است که پس از ۸ دسمبر تصرف کرده، از جمله کوه هرمون.

وزرای اسرائیل به‌صورت علنی اعلام کرده‌اند که قصد دارند کنترول این مناطق را حفظ کنند.

احمد الشرع گفت اگر توافق امنیتی به نتیجه برسد، توافقات دیگری نیز می‌تواند حاصل شود. هرچند جزئیاتی ارائه نداد، اما گفت توافق صلح یا عادی‌سازی روابط مانند «پیمان ابراهیم» که با میانجی‌گری امریکا بین چند کشور اسلامی و اسرائیل امضا شد، فعلاً در دستور کار نیست.

او همچنین گفت هنوز برای بحث درباره سرنوشت بلندی‌های جولان که تحت اشغال اسرائیل است، زود است، چرا که این مسئله «بسیار بزرگ» است.

رویترز همچنین این هفته گزارش داد که اسرائیل هرگونه بازگرداندن این منطقه را رد کرده؛ منطقه‌ای که دونالد ترمپ در دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش به‌صورت یک‌جانبه آن را به‌عنوان بخشی از خاک اسرائیل به رسمیت شناخت.

احمد الشرع با لبخند به خبرنگاران گفت: «این یک قضیه سخت است – شما دارید درباره مذاکره‌ای بین یک دمشقی و یک یهودی صحبت می‌کنید.»

احمد الشرع همچنین گفت که سوریه و اسرائیل تنها «چهار تا پنج روز» تا رسیدن به توافق امنیتی در ماه جولای فاصله داشتند، اما تحولات در ولایت جنوبی سویدا، این مذاکرات را برهم زد.

نیروهای سوری در ماه جولای برای خاموش ساختن درگیری بین گروه‌های مسلح دروزی و جنگجویان بدوی به سویدا اعزام شدند. اما خشونت‌ها شدت گرفت و نیروهای سوری به قتل‌های به سبک اعدام متهم شدند و اسرائیل به جنوب سوریه، وزارت دفاع و نزدیکی قصر ریاست جمهوری در دمشق حمله کرد.

احمد الشرع روز چهارشنبه حملات در نزدیکی قصر ریاست جمهوری را «نه یک پیام، بلکه اعلام جنگ» توصیف کرد و گفت که سوریه هنوز از پاسخ نظامی برای حفظ مذاکرات خودداری کرده است.