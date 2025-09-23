تأکید چین بر استقلال افغانستان به دنبال اظهارات ترمپ در مورد بگرام

لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در یک نشست خبری تأکید کرده است که چین به استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان احترام میگذارد.
او گفت: «آینده افغانستان باید در دست مردم افغانستان باشد. ما تأکید میکنیم که دامن زدن به تنشها، حمایتها را جلب نمیکند. امیدواریم طرفهای مربوطه بتوانند نقش سازندهای برای ثبات منطقهای ایفا کنند.»
بگرام بزرگترین پایگاه هوایی امریکا در افغانستان در جریان ۲۰ سال جنگ بود.
ترمپ روز پنجشنبه با اشاره به اهمیت استراتژیک بگرام به دلیل نزدیکی آن با چین، گفت که امریکا تلاش دارد تا این پایگاه را بازپس گیرد.