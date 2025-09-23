ترمپ: در حال گفتگو با افغانستان در مورد بگرام هستیم

ترمپ روز جمعه در قصر سفید به خبرنگاران گفت: «ما هرگز نباید آن را واگذار می‌کردیم. آن یک روز خیلی شرم‌آور در تاریخ کشور ما بود. هیچ دلیلی برای واگذاری آن وجود نداشت. من نیز افغانستان را ترک می‌کردم. این من بودم که تعداد نیروها را به پنج هزار نفر کاهش دادم. اما پایگاه هوایی بگرام را حفظ می‌کردیم.»

این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که ترمپ در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با کی‌یر استارمر، صدراعظم بریتانیا گفت که ایالات متحده به دنبال بازپس‌گیری کنترول پایگاهی است که پس از حملات ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱ توسط نیروهای امریکایی استفاده می‌شد.

خروج نیروهای امریکایی در سال ۲۰۲۱ منجر به تصرف پایگاه هوایی بگرام توسط امارت اسلامی شد.

مقامات افغان مخالفت خود را با احیای حضور نظامی ایالات متحده ابراز کرده اند.

ذاکر جلالی، یک مقام وزارت امور خارجه افغانستان، روز پنجشنبه در پستی در شبکه اجتماعی ایکس گفت: «افغانستان و ایالات متحده باید با یکدیگر تعامل داشته باشند… بدون اینکه ایالات متحده هیچ حضور نظامی در هیچ بخشی از افغانستان داشته باشد.»