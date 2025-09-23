خلیلزاد: افغانستان و امریکا هر دو از تقویت روابط سود خواهند برد

او در پستی در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرد که برای امریکا، مبارزه با تروریزم عرصه‌ای روشن و بسیار مهم است، در حالی که افغان‌ها نیز به‌دلیل تهدیدها و چالش‌هایی که از سوی همسایگان متوجه آنان می‌شود، به روابط بهتر با امریکا نیاز دارند.

خلیلزاد افزود که در حال حاضر، موضوع زندانیان و گروگان‌ها مانع فوری بر سر راه این روابط است و باید هرچه زودتر برطرف گردد.

گفتنی است که مقامات امریکایی روز شنبه هفته گذشته با مقامات افغان در مورد امریکایی‌های بازداشت‌شده در افغانستان گفتگو کردند.

آدم بوهلر، نماینده ویژه ترمپ در امور زندانیان، و زلمی خلیلزاد با امیرخان متقی، وزیر امور خارجه، دیدار کردند.

واشنگتن امارت اسلامی را که در سال ۲۰۲۱ پس از ۲۰ سال جنگ در افغانستان قدرت را به دست گرفت، به رسمیت نمی‌شناسد.