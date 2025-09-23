هشدار ترمپ: اگر افغانستان پایگاه بگرام را پس ندهد، “اتفاقات بدی” رخ خواهد داد

ترمپ در یک پست در شبکه اجتماعی تروث سوشیل نوشت:«اگر افغانستان بگرام را به کسانی که آن را ساخته‌اند، یعنی ایالات متحده امریکا، پس ندهد، اتفاقات بسیار بدی رخ خواهد داد.»

ترمپ روز پنج‌شنبه گفته بود که امریکا در تلاش است تا دوباره کنترول این پایگاه استراتژیک را که پس از حملات ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱ مورد استفاده نیروهای امریکایی قرار گرفت، به دست آورد. او روز جمعه به خبرنگاران گفت که در این باره با مقامات افغانستان در حال گفتگو است.

پس از خروج نیروهای امریکایی در سال ۲۰۲۱، این پایگاه و سایر تأسیسات نظامی به دست امارت اسلامی افتاد و دولت مورد حمایت امریکا در کابل سقوط کرد. مقامات امارت اسلامی مخالفت خود را با حضور مجدد نیروهای امریکایی در این کشور اعلام کرده‌اند.

برخی مقامات کنونی و پیشین امریکا هشدار داده‌اند که بازپس‌گیری بگرام می‌تواند به‌عنوان “تهاجم دوباره” به افغانستان تلقی شود و نیاز به اعزام بیش از ۱۰ هزار سرباز و استقرار سیستم‌های پیشرفته دفاع هوایی دارد.

ترمپ که پیشتر نیز تمایل خود به تصرف مناطق و مکان‌های استراتژیک مانند کانال پاناما و گرینلند را ابراز کرده بود، سال‌هاست که توجه ویژه‌ای به پایگاه بگرام دارد. با این حال، او روز شنبه از پاسخ مستقیم به پرسشی درباره اعزام نیرو برای بازپس‌گیری این پایگاه خودداری کرد و تنها گفت:«ما با افغانستان صحبت می‌کنیم و می‌خواهیم این پایگاه فوراً به ما بازگردانده شود. اگر این کار را نکنند، به زودی خواهید فهمید که چه اقداماتی انجام خواهم داد.»

پایگاه هوایی بگرام در طول دو دهه جنگ پس از حملات ۱۱ سپتمبر، به‌عنوان مرکز اصلی نیروهای امریکایی در افغانستان شناخته می‌شد و حتی دارای رستورانت‌های زنجیره‌ای مانند برگر کینگ و پیتزا هات بود. این پایگاه همچنین یک زندان بزرگ و مراکز خرید برای سربازان امریکایی داشت.

رویترز به نقل از کارشناسان گفته است که بازگشایی و تأمین امنیت این پایگاه کار ساده‌ای نخواهد بود و نیاز به نیروی انسانی گسترده دارد، به‌ویژه با تهدیدات گروه‌هایی مانند داعش و القاعده در داخل افغانستان. همچنین این پایگاه در صورت بازگشت نیروهای امریکایی، ممکن است هدف حملات راکتی پیشرفته از سوی کشورهای منطقه، از جمله ایران قرار گیرد.

امارت اسلامی اما روز جمعه احتمال بازگشت حضور نظامی ایالات متحده در افغانستان را رد کرد.

ذاکر جلالی، رییس سوم سیاسی وزارت امور خارجه‌ی امارت اسلامی، در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترمپ درباره پایگاه بگرام، در صفحه ایکس خود نوشت که ترمپ این موضوع را در چارچوب مذاکرات مطرح کرده است.

او تأکید کرد که مردم افغانستان هرگز حضور نظامی خارجی را نپذیرفته‌اند؛ موضعی که در جریان مذاکرات دوحه و توافق‌نامه نهایی بار دیگر مورد تأیید قرار گرفت.

جلالی همچنین افزود که درهای افغانستان برای روابط سیاسی و اقتصادی با واشنگتن بر اساس منافع مشترک و احترام متقابل همچنان باز است.