این وضعیت ناشی از ترکیبی از خشکسالی بی‌امان، ناامنی غذایی و بازگرداندن اجباری خانواده‌های افغان از ایران و پاکستان است که خانواده‌های آسیب‌پذیر را بیش از پیش در سختی قرار داده است.

برنامه جهانی غذا از جامعه جهانی خواسته است تا حمایت فوری بین‌المللی ارائه کند و اعلام کرده که ۵۶۸ میلیون دالر امریکایی برای حفظ کمک‌های حیاتی طی شش ماه آینده مورد نیاز است.

این کمک‌ها برای ارائه غذای مغذی، خدمات صحی و حمایت‌های اساسی حیاتی هستند تا از مرگ و میر بیشتر و پیامدهای طولانی‌مدت سوءتغذیه بر رشد کودکان جلوگیری شود.

به گفته برنامه جهانی غذا بدون مداخله فوری، پیش‌بینی می‌شود که بحران در ماه‌های آینده شدت بیشتری پیدا کند و بقای میلیون‌ها خانواده افغان را تهدید نماید.