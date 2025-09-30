سخنگوی وزارت امور داخله می‌گوید که عناصر فتنه‌انگیز داعش در افغانستان «کاملاً» مهار شده‌اند و هیچ نوع نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

عبدالمتین قانع این اظهارات را در واکنش به نگرانی شماری از کشورها و سازمان‌ها در پیوند به اعزام عناصر داعش به عنوان مهاجرین در افغانستان بیان کرده است.

قانع افزوده است: «این به همه معلوم است که کلید و ریموت داعش همیشه از بیرون بوده و از بیرون سازمان‌دهی شده. امارت اسلامی افغانستان نگرانی جزئی دارد که شاید از کشورهای همسایه به عنوان مهاجرین، افراد داعش عازم افغانستان شوند، ولی نیروهای کشفی و امنیتی ما نظارت مستقیم به سرحدات و مرزهای کشور دارند و این اجازه را نخواهند داد.»

پیش از این، هانس-یاکوب شیندلر، هماهنگ‌کننده پیشین کمیته سازمان ملل برای نظارت بر گروه‌های شبه‌نظامی، به خبرگزاری فرانسه گفته است: «خطر اینکه شاخه خراسان داعش این افغان‌های تازه‌وارد را به‌عنوان یک منبع بالقوه برای جذب نیرو در نظر بگیرد، بالا است.»