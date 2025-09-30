قطع اینترنت در افغانستان: طالبان ارتباطات را به طور کامل مختل کردند
خدمات اینترنت، از جمله اتصالات فیبر نوری، در بخشهای گستردهای از افغانستان، از جمله کابل، قطع شدهاند. این اقدام که توسط سازمان نظارتی NetBlocks به عنوان "اختلال عمدی" توصیف شده است، کشور را در وضعیت قطع ارتباط تقریباً کامل قرار داده است.
خبرگزاری کوکچه: طالبان قطع اینترنت در سراسر کشور، از جمله اتصالات فیبر نوری، را اجرا کردهاند و افغانستان را در وضعیت قطع ارتباط تقریباً کامل قرار دادهاند. این تصمیم که به گفته منابع از سوی رهبری طالبان صادر شده است، نه تنها خدمات اینترنت، بلکه ارتباطات موبایل و ثابت را نیز در سراسر کشور مختل کرده است.
سازمان NetBlocks که بر امنیت سایبری و ترافیک اینترنت نظارت میکند، تأیید کرده است که این اختلال عمدی بوده و اتصال اینترنت در افغانستان به تنها ۱۴ درصد از سطح معمول کاهش یافته است. این سازمان اعلام کرده که “اختلال تقریباً کامل” در خدمات مخابراتی کشور حاکم است.
این قطعی اینترنت در حالی رخ داده است که طالبان از چند هفته پیش شروع به محدود کردن اینترنت پرسرعت در چندین منطقه از کشور کرده بودند. پیش از این، عطاالله زید، سخنگوی دفتر والی بلخ، اعلام کرده بود که اینترنت فیبر نوری در این استان شمالی به طور کامل قطع شده است و دلیل این اقدام را “فساد اخلاقی” عنوان کرده بود.
وزارت مخابرات طالبان (آترا) به شرکتهای خصوصی مخابراتی و ارائهدهندگان خدمات اینترنت دستور داده است تا اتصالات فیبر نوری برای خانهها و کسبوکارها را قطع کنند. تنها نهادهای دولتی و دفاتر وابسته به طالبان اجازه استفاده از خطوط اختصاصی را دارند.
تأثیر این قطعی اینترنت گسترده بوده است. خدمات اینترنت موبایل (3G و 4G) نیز به شدت مختل شدهاند و خدمات تلویزیون ماهوارهای در سراسر کشور قطع شده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که ارتباط با دفتر خود در کابل، از جمله خدمات تلفن همراه، را حدود ساعت ۶ بعدازظهر به وقت محلی از دست داده است.
تصمیم طالبان برای قطع اینترنت با انتقادهای شدید از سوی ناظران داخلی و بینالمللی مواجه شده است. این اقدام بخشی از تلاشهای گستردهتر این گروه برای اجرای تفسیر سختگیرانهشان از قوانین اسلامی دانسته میشود که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، شامل محدودیتهای متعددی بر رسانهها، آموزش و حقوق زنان بوده است.
این قطعی اینترنت همچنین پروازها از فرودگاه بینالمللی کابل را مختل کرده است و گزارشها حاکی از آن است که سیستمهای کنترل ترافیک هوایی تحت تأثیر قرار گرفتهاند. علاوه بر این، پخش آنلاین رسانههای افغانستان نیز متوقف شده است که این امر جریان اطلاعات در داخل و خارج از کشور را بیشتر محدود کرده است.
شبکه فیبر نوری ۹۳۵۰ کیلومتری افغانستان که عمدتاً توسط دولتهای مورد حمایت آمریکا پیش از بازگشت طالبان ساخته شده بود، زمانی به عنوان اولویت برای اتصال کشور به جهان و کاهش فقر شناخته میشد. با این حال، از زمان به قدرت رسیدن طالبان، کشور با محدودیتهای فزایندهای در دسترسی به اینترنت مواجه شده است و آخرین قطعی اینترنت یکی از شدیدترین اختلالات تا به امروز محسوب میشود.