خبرگزاری کوکچه: وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره قاچاق انسان که روز دوشنبه منتشر شد، اعلام کرد که طالبان و سایر گروه‌های مسلح در افغانستان همچنان از کودکان به عنوان سرباز استفاده می‌کنند. گزارش تأکید کرد که طالبان کودکان را از طریق اجبار و فریب، از جمله وعده‌های دروغین، جذب می‌کنند.

بر اساس این گزارش، گروه‌هایی مانند داعش-خراسان و جبهه مقاومت ملی نیز از کودکان در مخاصمات مستقیم برای کارگذاری و منفجر کردن بمب‌های دست‌ساز، حمل سلاح، جاسوسی و نگهبانی از پایگاه‌ها استفاده می‌کنند. طالبان و داعش خراسان کودکان را به طور اجباری برای پیشبرد اهداف جنگی به کار می‌گیرند و برخی از این کودکان نیز قربانیان قاچاق انسان هستند.

گزارش همچنین اشاره کرد که طالبان کودکان را از مدارس افغانستان و پاکستان جذب کرده و آن‌ها را در مدارس جهادی برای آموزش‌های دینی و نظامی ثبت‌نام می‌کنند. ناظران گزارش دادند که اعضای محلی طالبان با جعل سن در شناسنامه‌های کودکان، آن‌ها را به صف نیروهای این گروه می‌آورند.

وزارت خارجه آمریکا تأکید کرد که وزارت‌خانه‌ها و سایر ادارات دولتی تحت کنترل طالبان، هیچ اقدامی برای حذف قاچاق و دیگر سوءاستفاده‌ها انجام نداده‌اند. همچنین، مقام‌های طالبان برای گسترش نیروهای مورد اعتماد خود، خویشاوندان را تشویق می‌کنند که فرزندان‌شان را برای پیوستن به این گروه بفرستند.

پدیده «بچه‌بازی»:

گزارش وزارت خارجه آمریکا همچنین از ادامه پدیده «بچه‌بازی» در افغانستان خبر داده است. در گزارش آمده که قاچاقچیان کودکان را با هدف استفاده برای مقاصد «بچه‌بازی»، مورد استثمار قرار می‌دهند. همچنین، مواردی از «بچه‌بازی» در میان مقام‌های طالبان و «تقریبا تمام گروه‌های مسلح» در افغانستان گزارش شده است.

قاچاق انسان:

وزارت خارجه آمریکا در این گزارش به قاچاق انسان در افغانستان از جمله برای سوءاستفاده جنسی و کار اجباری پرداخته است. گزارش تأکید کرد که هرچند هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، در دسامبر گذشته فرمانی را برای ممنوعیت قاچاق انسان صادر کرد، اما اقدامات قابل ملاحظه‌ای در این زمینه صورت نگرفته است.

در گزارش آمده که قاچاق داخلی در افغانستان نسبت به قاچاق خارجی شایع‌تر است. عاملان به قربانیان وام می‌پردازند و سپس زنان، کودکان و بزرگسالان را برای پرداخت بدهی‌های‌شان وادار به کار می‌کنند. در مواردی، تمام اعضای خانواده‌ها در صنایع مختلف، از جمله خشت‌زنی و قالیبافی، مورد استثمار قرار می‌گیرند.

افزایش آسیب‌پذیری زنان و دختران:

بر پایه گزارش، محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران افغانستان، آسیب‌پذیری آن‌ها در برابر قاچاق را به شدت افزایش داده است. خطر ازدواج اجباری و زیر سن به طور چشم‌گیری بیشتر شده و خانواده‌هایی که از سوی زنان به ویژه زنان بیوه سرپرستی می‌شوند، بیش از همه در معرض خطر قرار دارند.

سوءاستفاده از افغان‌های مهاجر:

وزارت خارجه آمریکا در این گزارش نوشته است که برخی از زنان و مردان افغان، به واسطه‌ها پول می‌پردازند تا آن‌ها را در زمینه پیدا کردن کار در ایران، پاکستان و اروپا کمک کنند. بر پایه گزارش، برخی از واسطه‌ها و کارفرمایان سپس افغان‌ها را مجبور به کار یا «قاچاق جنسی» می‌کنند.