فرار حقانی؟ کودتای خاموش در دل طالبان؟

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \u0646\u06cc\u0631\u0648\u0647\u0627\u06cc \u0637\u0627\u0644\u0628\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0633\u0631\u0627\u0633\u0631 \u06a9\u0627\u0628\u0644 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644\u062a \u0622\u0645\u0627\u062f\u0647\u200c\u0628\u0627\u0634 \u06a9\u0627\u0645\u0644 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u062f\u0627\u0631\u0646\u062f.\n \u0633\u0631\u0627\u062c\u200c\u0627\u0644\u062f\u06cc\u0646 \u062d\u0642\u0627\u0646\u06cc\u060c \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u062f\u0627\u062e\u0644\u0647 \u0637\u0627\u0644\u0628\u0627\u0646\u060c \u0627\u0632 \u06a9\u0627\u0628\u0644 \u0641\u0631\u0627\u0631 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n \u062a\u0645\u0627\u0645 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u0647\u0627\u06cc \u062a\u062d\u062a \u0641\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0627\u0648 \u062f\u0631 \u0648\u0632\u0627\u0631\u062a \u062f\u0627\u062e\u0644\u0647 \u062e\u0644\u0639\u200c\u0633\u0644\u0627\u062d \u0634\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f.\n \u0645\u0646\u0627\u0628\u0639 \u0645\u062d\u0644\u06cc \u0627\u0632 \u0648\u0642\u0648\u0639 \u06cc\u06a9 \u00ab\u06a9\u0648\u062f\u062a\u0627\u06cc \u0646\u0631\u0645\u00bb \u062f\u0631\u0648\u0646\u200c\u06af\u0631\u0648\u0647\u06cc \u0645\u06cc\u0627\u0646 \u062c\u0646\u0627\u062d\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0637\u0627\u0644\u0628\u0627\u0646 \u062e\u0628\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u0646\u062f.\n \u0627\u06cc\u0646 \u062a\u062d\u0648\u0644\u0627\u062a \u0645\u0645\u06a9\u0646 \u0627\u0633\u062a \u0622\u063a\u0627\u0632 \u062c\u0646\u06af\u06cc \u062a\u0627\u0632\u0647 \u0628\u0627\u0634\u062f \u2013 \u0627\u06cc\u0646\u200c\u0628\u0627\u0631 \u0627\u0632 \u062f\u0631\u0648\u0646.\n\n\u0633\u06a9\u0648\u062a \u0627\u0631\u06af\u060c \u0642\u0637\u0639 \u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a\u060c \u0628\u0633\u062a\u0647\u200c\u0634\u062f\u0646 \u0641\u0631\u0648\u062f\u06af\u0627\u0647 \u06a9\u0627\u0628\u0644 \u0648 \u062e\u0627\u0644\u06cc\u200c\u0634\u062f\u0646 \u06a9\u0627\u062e \u062d\u06a9\u0648\u0645\u062a\u06cc \u0647\u0645\u06af\u06cc \u0646\u0634\u0627\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0632 \u06cc\u06a9 \u0641\u0631\u0648\u067e\u0627\u0634\u06cc \u0642\u0631\u06cc\u0628\u200c\u0627\u0644\u0648\u0642\u0648\u0639 \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f. \u0628\u0647 \u0646\u0638\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0631\u0633\u062f \u0637\u0627\u0644\u0628\u0627\u0646 \u062f\u0627\u0631\u0646\u062f \u0637\u0627\u0644\u0628\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0645\u06cc\u200c\u0628\u0644\u0639\u0646\u062f... \u270a\n\n\u0648 \u0622\u0646\u200c\u0686\u0647 \u0628\u0627\u0642\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u0645\u0627\u0646\u062f\u060c \u0645\u0631\u062f\u0645\u200c\u0627\u0646\u062f\u060c \u0632\u0646\u0627\u0646\u200c\u0627\u0646\u062f \u0648 \u0645\u0642\u0627\u0648\u0645\u062a \u0627\u0633\u062a!\n\u0637\u0644\u0633\u0645 \u06a9\u0627\u0628\u0644 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0634\u06a9\u0633\u062a\u0646 \u0627\u0633\u062a\u2026\n\n\n\n\n