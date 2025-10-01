افغانستان
فرار حقانی؟ کودتای خاموش در دل طالبان؟

🚨💥 گزارش‌های تکان‌دهنده از کابل حاکی از تحولات خطرناک درون طالبان است:

  1. نیروهای طالبان در سراسر کابل در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند.
  2. سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله طالبان، از کابل فرار کرده است.
  3. تمام نیروهای تحت فرمان او در وزارت داخله خلع‌سلاح شده‌اند.
  4. منابع محلی از وقوع یک «کودتای نرم» درون‌گروهی میان جناح‌های طالبان خبر می‌دهند.
  5. این تحولات ممکن است آغاز جنگی تازه باشد – این‌بار از درون.

سکوت ارگ، قطع اینترنت، بسته‌شدن فرودگاه کابل و خالی‌شدن کاخ حکومتی همگی نشانه‌هایی از یک فروپاشی قریب‌الوقوع هستند. به نظر می‌رسد طالبان دارند طالبان را می‌بلعند… ✊

و آن‌چه باقی می‌ماند، مردم‌اند، زنان‌اند و مقاومت است!
طلسم کابل در حال شکستن است…

