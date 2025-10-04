سکتور خصوصی: قطع دو روزه خدمات اینترنتی و مخابراتی به اقتصاد افغانستان آسیب رسانده است

برخی از اعضای اتاق تجارت و سرمایهگذاری میگویند که به دلیل قطع اینترنت، سکتور خصوصی در بخشهای تجارت، صادرات، واردات و ترانزیت با مشکلات زیادی مواجه بوده که در نتیجه آن، میلیونها دالر خسارت مالی به اقتصاد کشور وارد شده است.
آنان از امارت اسلامی خواستهاند که برای جلوگیری از تکرار چنین مشکلاتی، تدابیر لازم را از قبل اتخاذ کند.
محمد یونس مهمند، معاون پیشین اتاق تجارت و سرمایهگذاری، در این مورد گفت: « قطع اینترنت در بخشهای تجارت، صنعت، رفت و آمد اموال، تعلیم و سفرها به افغانستان ضرر رساند. نیاز اینترنت و موبایل امروز مثل روح و بدن است.»
در همین حال، برخی از مسئولان سکتور صنعتی نیز قطع اینترنت را عامل مختل شدن فعالیتهای اقتصادی و صنعتی کشور میدانند.
عبدالجبار صافی، رئیس اتحادیه صنعتکاران افغانستان، گفت: «در تمام بخشها به صنعتکاران تاوان رسیده است. در بخش اجتماعی کسانی که در خارج بودند یا در داخل، روابط شان بند بود و نمیتوانستند که باهم ارتباط بگیرند.»
اعضای شرکتهای بزرگ صنعتی نیز از مشکلات اینترنتی روزهای گذشته شکایت دارند و تأکید میکنند که وزارت مخابرات باید برای جلوگیری از تکرار این مشکلات، تدابیر لازم داشته باشد.
عبدالنصیر رشتیا، رئیس اجرایی اتحادیه کارخانههای ذوب آهن، نیز گفت: «موادها در گمرکات قرار داشت، آنجا پروسس نمیشد. اکثریت فابریکات ما مواد خام ضرورت داشتند، میخواستند آنها را از بیرون از کشور بیارند. این دو روز سبب این شد که یک مقدار کُندی و اختلال در روند تولید ایجاد شود.»
با قطع اینترنت، علاوه بر سایر بخشها، پروازهای هوایی و فروش بلیت نیز کاملاً متوقف شده بود که با وصلشدن دوباره اینترنت، پروازها از سر گرفته شدهاند.
در ولایت ننگرهار نیز تاجران و کسانی که مصروف کسب وکارهای آنلاین هستند، گفتهاند که به دلیل قطع خدمات اینترنت و مخابرات در سطح کشور متضرر شدهاند و در دو روز گذشته، فعالیتهای کاری شان بهگونه کامل متوقف شده بود.
قابل ذکر است که خدمات مخابراتی و انترنتی با زندگی اجتماعی، اقتصادی و تجارتی مردم پیوند عمیق خورده که به باور آگاهان، نباید این خدمات متأثر گردند.