هند برای اولین بار میزبان یک وزیر طالبانی

متقی که در سال ۲۰۰۱ به دلیل نقشش در فعالیت‌های امارت اسلامی در دوره قبلی تحریم شده بود، قصد داشت در ماه آگست به هند سفر کند، اما نتوانست معافیت لازم را کسب کند. با این حال، به گزارش روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت، در ۳۰ سپتمبر، کمیته تحریم‌های ۱۹۸۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد – که در حال حاضر ریاست آن را پاکستان بر عهده دارد – معافیتی را تصویب کرده که به متقی اجازه می‌دهد بین ۹ تا ۱۶ اکتوبر به دهلی نو سفر کند.

این اولین سفر رسمی یک مقام ارشد امارت اسلامی به هند از زمان بازگشت آن به قدرت در افغانستان در آگست ۲۰۲۱ خواهد بود. او قرار است در ۱۰ اکتوبر برای مذاکرات سطح بالا با سوبرمنیم جی شنکر، وزیر امور خارجه هند، در دهلی نو دیدار کند.

هند با احتیاط تعامل خود را با امارت اسلامی گسترش داده و طی دو سال گذشته مذاکراتی را با رهبران آن در دوحه و کابل انجام داده است. سفر قریب‌الوقوع متقی نشان دهنده گامی دیگر در رویکرد عمل‌گرایانه دهلی نو نسبت به حاکمیت امارت اسلامی است.