روسیه می‌گوید طالبان پایگاه بگرام را به امریکا نمی‌دهد

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه می‌گوید که طالبان در برابر فشارهای امریکا برای واگذاری پایگاه بگرام تسلیم نخواهد شد.

خبرگزاری کوکچه 2 روز پیش
456,333 خواندن این مطلب 1 دقیقه زمان میبرد

ماریا زاخارووا در یک نشست خبری گفت: «واشنگتن به خوبی می‌داند که مردم افغانستان که آزادی خود را در مبارزه با نیروهای ناتو به دست آورده‌اند، حاکمیت ملی خود را در پاسخ به هشدارها فدا نخواهند کرد.»

او یادآور شد که چگونه در سال ۲۰۲۱، تحت حکومت جو بایدن، ایالات متحده عملاً از افغانستان فرار کرد و به این ترتیب به بیست سال جنگ خود پایان داد.

این دیپلومات اظهار داشت: «اکنون آنها به دنبال بازگرداندن حضور نظامی خود در این کشور به هر شکلی هستند. پایگاه هوایی مدرن‌شده بگرام، واقع در نزدیکی کابل، بدون شک به عنوان یک دارایی ارزشمند تلقی می‌شود.»

دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا گفته است که واشنگتن تلاش‌ها برای بازپس گیری پایگاه هوایی بگرام را آغاز کرده است. او هشدار داده است که در صورت امتناع امارت اسلامی، «اتفاقات بدی» رخ خواهد داد.

امارت اسلامی اما با حضور نیروهای خارجی در افغانستان به شدت مخالفت کرده است.

