گنداپور می‌گوید اسلام‌آباد پیشنهاد مذاکره با کابل را پذیرفته است

علی امین گنداپور، وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوا، ادعا کرده که حکومت پاکستان با پیشنهاد او برای مذاکره با افغانستان موافقت کرده است.

گنداپور روز جمعه در نشستی در پشاور گفت که بی‌ثباتی در افغانستان همچنان بر حاکمیت قانون و نظم در خیبر پختونخوا تأثیر می‌گذارد.

وی گفت: «نیروهای مسلح، پولیس و مردم ما فداکاری‌های عظیمی برای از بین بردن تروریزم انجام داده‌اند. ما به شهدایی که جان خود را برای صلح فدا کردند، درود می‌فرستیم. برای یک راه‌حل پایدار، مذاکره با افغانستان ضروری است و این دلگرم‌کننده است که دولت فدرال با پیشنهاد من موافقت کرده است.»

گنداپور در مورد مهاجرین افغان خاطرنشان کرد که خیبر پختونخوا دهه‌هاست که میزبان آنها بوده است، اما بازگشت آنها همچنان سیاست فدرال است. او تأکید کرد که این روند باید با عزت انجام شود.

