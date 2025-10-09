آژانس خبری کوکچه– در یک تحول مهم، اسرائیل و حماس اولین مرحله از طرح آتش‌بس را که با هدف پایان دادن به درگیری‌ها در غزه طراحی شده است، تأیید کردند. رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ این توافق را اعلام کرد و گفت که این گام، آغاز مسیری به سوی «صلحی قوی، پایدار و ابدی» است.

بیانیه ترامپ:

ترامپ با ابراز افتخار از این توافق، تأکید کرد که این توافق منجر به آزادی تمام گروگان‌ها و عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی به خطوط توافق‌شده خواهد شد. او همچنین از میانجی‌گران به خاطر نقش‌شان در تسهیل این توافق قدردانی کرد.

ترامپ گفت: «من با افتخار اعلام می‌کنم که اسرائیل و حماس اولین مرحله از طرح صلح ما را تأیید کرده‌اند. این به معنای آن است که تمام گروگان‌ها به زودی آزاد خواهند شد و اسرائیل نیروهای خود را به عنوان اولین گام‌ها به سوی صلحی قوی، پایدار و ابدی عقب خواهد کشید.»

او افزود: «ما از میانجی‌گران قطر، مصر و ترکیه که با ما همکاری کردند تا این رویداد تاریخی و بی‌سابقه محقق شود، تشکر می‌کنیم.»

واکنش حماس:

حماس در بیانیه‌ای کتبی این توافق آتش‌بس را تأیید کرد که شامل پایان جنگ در غزه، عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی، ورود کمک‌های بشردوستانه و تبادل زندانیان می‌شود. این گروه از میانجی‌گران، از جمله ترکیه، قطر، مصر و رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ، به خاطر تلاش‌هایشان در دستیابی به این توافق قدردانی کرد.

در این بیانیه آمده است: «ما به شدت از تلاش‌های برادران میانجی‌گر ما در قطر، مصر و ترکیه قدردانی می‌کنیم. همچنین از تلاش‌های رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ که هدفش پایان دادن به جنگ و تضمین عقب‌نشینی کامل نیروهای اشغالگر از نوار غزه بود، تقدیر می‌کنیم.»

حماس همچنین از مردم فلسطین به خاطر پایداری و فداکاری‌هایشان قدردانی کرد و گفت که این مقاومت، طرح‌های اسرائیل برای تسلیم و جابجایی را خنثی کرده است.

اظهارات قطر:

سخنگوی وزارت خارجه قطر، ماجد الانصاری، این توافق را در شبکه‌های اجتماعی تأیید کرد و گفت که میانجی‌گران بر سر مفاد و مکانیسم‌های اجرایی آتش‌بس به توافق رسیده‌اند.

الانصاری گفت: «میانجی‌گران اعلام کردند که بر سر تمام مفاد و مکانیسم‌های اجرایی اولین مرحله آتش‌بس در غزه که به پایان جنگ، آزادی گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی و ورود کمک‌های بشردوستانه منجر خواهد شد، توافق حاصل شده است.»

بیانیه نتانیاهو:

نخست‌وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو نیز در بیانیه‌ای ابراز امیدواری کرد که تمام گروگان‌های اسرائیلی بازگردانده شوند.

نتانیاهو گفت: «به لطف خدا، همه آن‌ها (گروگان‌ها) را بازخواهیم گرداند.»

توافق آتش‌بس گامی حیاتی به سوی پایان خشونت‌ها در غزه و رسیدگی به بحران بشردوستانه است. با نهایی شدن جزئیات این توافق، جامعه بین‌المللی به دقت روند اجرای آن را زیر نظر خواهد داشت.