متن بیانیه:

پس از مذاکرات مسئولانه و جدی که توسط جنبش و گروه‌های مقاومت فلسطین درباره پیشنهاد رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ در شرم‌الشیخ انجام شد — با هدف پایان دادن به جنگ نسل‌کشی علیه مردم فلسطین و عقب‌نشینی اشغالگران از نوار غزه — جنبش مقاومت اسلامی (حماس) اعلام می‌کند که توافقی برای پایان جنگ در غزه، تضمین عقب‌نشینی نیروهای اشغالگر، ورود کمک‌های بشردوستانه و اجرای تبادل زندانیان حاصل شده است.

ما تلاش‌های برادران میانجی‌گر در قطر، مصر و ترکیه را به شدت ارج می‌نهیم و همچنین از تلاش‌های رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ قدردانی می‌کنیم که هدفشان پایان دائمی جنگ و تضمین عقب‌نشینی کامل اشغالگران از نوار غزه است.

ما از رئیس‌جمهور ترامپ، کشورهای ضامن توافق و تمامی طرف‌های عربی، اسلامی و بین‌المللی می‌خواهیم که دولت اشغالگر را ملزم به اجرای کامل مفاد توافق کنند و اجازه ندهند که از تعهدات خود شانه خالی کرده یا در اجرای توافق تأخیر و تعلل به خرج دهد.

ما به ملت بزرگ خود در نوار غزه، قدس، کرانه باختری و سراسر میهن و دیاسپورا درود می‌فرستیم — کسانی که با شجاعت، عزت و پایداری بی‌نظیر در برابر طرح‌های فاشیستی اشغالگران که حقوق ملی آن‌ها را هدف قرار داده بود، ایستادگی کردند. این فداکاری‌ها و مواضع استوار، نقشه‌های اشغالگران اسرائیلی برای تسلیم و کوچ‌اندن را ناکام گذاشت.

ما تأکید می‌کنیم که فداکاری‌های مردم ما بی‌ثمر نخواهد بود و به عهد خود پایبند خواهیم ماند — هرگز از حقوق ملی مردم خود دست نخواهیم کشید تا آزادی، استقلال و حق تعیین سرنوشت محقق شود.

نکات کلیدی: