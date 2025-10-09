اسرائیل و حماس اولین مرحله از برنامه حل و فصل مناقشه را امضا کردند
آژانس خبری کوکچه – در یک تحول مهم، اسرائیل و حماس اولین مرحله از طرحی را امضا کردند که با هدف حل و فصل مناقشههای جاری طراحی شده است. رئیسجمهور آمریکا دونالد ترامپ و وزارت امور خارجه قطر که نقش کلیدی در میانجیگری مذاکرات داشتند، این توافق را تأیید کردند.
بر اساس این توافق، حماس موافقت کرده است که تمام گروگانها را آزاد کند، در حالی که اسرائیل موافقت کرده است نیروهای خود را به خطوط توافقشده عقب بکشد. بر اساس گزارش وبسایت خبری اسرائیلی Ynet، در مرحله اول، نیروهای دفاعی اسرائیل (IDF) ۵۳ درصد از نوار غزه را کنترل خواهند کرد و از شهر غزه خارج خواهند شد.
همزمان، دفاع مدنی غزه از چندین حمله به این منطقه پس از اعلام توافق آتشبس خبر داد.
تغییرات نتانیاهو در طرح ترامپ:
رسانهها به نقل از یک دیپلمات ناشناس گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، تغییراتی در طرح ترامپ برای غزه ایجاد کرده است که حماس احتمالاً آن را نخواهد پذیرفت. این دیپلمات گفت: «ما به بحث در مورد جزئیات بازگشتهایم تا این سند را واقعبینانهتر و قابل قبولتر برای هر دو طرف کنیم.»
آیا آتشبس در غزه اکنون «اجتنابناپذیر» است؟
اسلام اوزکان، تحلیلگر سیاسی ترکیهای، به اسپوتنیک گفت که وضعیت نوار غزه، تواناییهای نظامی اسرائیل و تحولات جهانی نشان میدهد که مناقشه غزه میتواند در آینده نزدیک حل شود. او خاطرنشان کرد که مذاکرات در شرمالشیخ برای حل بحران غزه در حال انجام است و با توجه به اظهارات ترامپ و وزیر امور خارجه مصر، پیشرفتهایی حاصل شده است.
دلایل نزدیکبودن توافق:
- ترامپ به دنبال دستیابی به توافق قبل از ۱۰ اکتبر است، با این امید که خود را به عنوان نامزد جایزه صلح نوبل معرفی کند.
- کشورهای منطقه نفوذ قابل توجهی بر حماس دارند.
- اسرائیل با «فشار جهانی گسترده» روبرو است و احساسات ضد اسرائیلی در سراسر جهان، حتی در کشورهای آسیایی، در حال افزایش است.
اختلافات باقیمانده:
اوزکان تأکید کرد که نکات کلیدی مذاکرات حول اختلافات اسرائیل و حماس بر سر عقبنشینی نیروهای اسرائیلی از غزه میچرخد. او گفت: «اسرائیل پیشنهاد عقبنشینی به اصطلاح «خط زرد» را میدهد، در حالی که حماس بر خروج کامل اصرار دارد. علاوه بر این، طرفین هنوز بر سر آزادی چندین زندانی فلسطینی که در اسرائیل به حبس ابد محکوم شدهاند، به توافق نرسیدهاند.»
اظهارات ترامپ:
ترامپ اعلام کرد که مذاکرات در خاورمیانه ادامه دارد و توافق «بسیار نزدیک» است. او اعلام کرد که قصد دارد تا پایان هفته از منطقه بازدید کند.
هشدار ارتش اسرائیل:
ارتش اسرائیل هشدار داد که شمال غزه همچنان یک منطقه جنگی فعال است و بازگشت به این منطقه میتواند بسیار خطرناک باشد. آویخای ادرعی، سخنگوی عربی ارتش اسرائیل، در بیانیهای گفت: «شمال وادی غزه هنوز به عنوان منطقه عملیاتی در نظر گرفته میشود و نیروهای IDF همچنان شهر غزه را محاصره کردهاند.»
حمایت دبیرکل سازمان ملل:
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، از توافق بین حماس و اسرائیل بر سر طرح پیشنهادی ترامپ برای صلح غزه استقبال کرد و اعلام کرد که سازمان ملل از اجرای کامل آن حمایت میکند. گوترش گفت: «من از تلاشهای دیپلماتیک ایالات متحده، قطر، مصر و ترکیه در میانجیگری این پیشرفت حیاتی قدردانی میکنم.»
بیانیه رسمی حماس:
حماس در بیانیهای رسمی که روز پنجشنبه منتشر شد، اعلام کرد که پس از مذاکرات «مسئولانه و جدی» با گروههای مقاومت فلسطینی در شرمالشیخ و با محوریت طرح ترامپ، به توافقی برای پایان جنگ در غزه دست یافته است. این بیانیه بر هدف «توقف جنگ نسلکشی علیه مردم فلسطین و عقبنشینی اشغالگران از نوار غزه» تأکید کرد.
حماس از «تلاشهای برادرانه و مؤثر» میانجیگران در قطر، مصر و ترکیه قدردانی کرد و همچنین از رئیسجمهور آمریکا دونالد ترامپ به خاطر نقشآفرینی در دستیابی به این توافق تاریخی تقدیر کرد. این جنبش از تمام طرفها خواست به مفاد توافق پایبند باشند و بر تعهد خود به حقوق ملی مردم فلسطین، از جمله آزادی، استقلال و حق تعیین سرنوشت، تأکید کرد.
واکنش نتانیاهو:
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، توافق با حماس را «روزی بزرگ برای اسرائیل» توصیف کرد و اعلام کرد که کابینه اسرائیل روز جمعه برای تصویب رسمی این توافق تشکیل جلسه خواهد داد.
آزادی گروگانهای اسرائیلی:
شبکه ۱۲ اسرائیل گزارش داد که بر اساس توافق جدید، گروگانهای زنده روز یکشنبه آزاد خواهند شد، در حالی که اجساد گروگانهای کشتهشده روز دوشنبه تحویل داده خواهند شد. در همین حال، حماس اعلام کرد که فهرست زندانیان فلسطینی را مطابق معیارهای توافقشده به میانجیگران تحویل داده است و «در انتظار نهایی شدن اسامی» است تا فهرست نهایی اعلام شود.