زلزله ۷.۶ ریشتری در جنوب فیلیپین باعث خسارت و تخلیه ساکنان شد
مرکز هشدار سونامی اقیانوس آرام اعلام کرد که تهدید سونامی ناشی از زلزله روز جمعه در جنوب فیلیپین به پایان رسیده است. امواج کوچکی در سواحل اندونزی و فیلیپین پس از زلزله ثبت شدند.
آژانس خبری کوکچه– مرکز هشدار سونامی اقیانوس آرام اعلام کرد که تهدید سونامی ناشی از زلزله روز جمعه در جنوب فیلیپین به پایان رسیده است. امواج کوچکی در سواحل اندونزی و فیلیپین پس از زلزله ثبت شدند که بیشترین ارتفاع آنها ۱۷ سانتیمتر (۶.۷ اینچ) بالاتر از سطح جزر و مد در استان سولاوسی شمالی اندونزی بود.
مرکز سونامی هونولولو گفت که اگرچه تهدید سونامی حدود دو ساعت پس از زلزله به پایان رسیده است، اما نوسانات کوچک دریا ممکن است ادامه یابد.
ارزیابی خسارات ناشی از زلزله همچنان ادامه دارد.
این بهروزرسانی خبر فوری است. داستان قبلی AP در زیر آمده است.
مانیل، فیلیپین (AP) – زلزلهای با بزرگی اولیه ۷.۶ روز جمعه صبح در نزدیکی یک استان جنوبی فیلیپین رخ داد و باعث شد مردم از خانهها و ساختمانها با وحشت خارج شوند، برق قطع شود و مقامات دستور تخلیه ساکنان از سواحل استانهای مجاور را به دلیل احتمال وقوع سونامی صادر کنند.
رئیسجمهور فردیناند مارکوس جونیور گفت که ارزیابی خسارات احتمالی در حال انجام است و تیمهای نجات و عملیات امداد در حال آمادهسازی هستند و زمانی که شرایط امن شود، اعزام خواهند شد.
موسسه آتشفشانشناسی و لرزهشناسی فیلیپین گفت که انتظار خسارات و پسلرزههای ناشی از این زلزله را دارد که در دریا و در حدود ۶۲ کیلومتری (۳۸ مایلی) جنوب شرقی شهر مانای در استان داوائو اورینتال رخ داده و ناشی از حرکت گسل در عمق کم ۱۰ کیلومتری (۶ مایلی) بوده است.
جون ساودرا، مسئول کاهش خطرات بلایای طبیعی شهر گاورنور جنروزو در استان داوائو اورینتال، به آسوشیتدپرس گفت: «من در حال رانندگی بودم که ناگهان ماشینم تکان خورد و دیدم که سیمهای برق به شدت در حال لرزش هستند. مردم از خانهها و ساختمانها بیرون دویدند در حالی که زمین میلرزید و برق قطع شد.»
ساودرا گفت: «ما قبلاً هم زلزلههایی داشتهایم، اما این یکی قویترین بود.» او افزود که لرزش شدید زمین باعث ایجاد ترک در چندین ساختمان از جمله مدارس شده است.
حداقل ۵۰ دانشآموز از یک دبیرستان در این شهر با آمبولانس به بیمارستان منتقل شدند زیرا پس از زلزله یا بیهوش شده یا دچار سرگیجه شده بودند.
شهر گاورنور جنروزو حدود ۱۰۰ کیلومتری (۶۲ مایلی) جنوب مانای قرار دارد که در آن کلاسهای درس در تمام سطوح تعلیق شد.
کودکان از مدارس در شهر داوائو، که حدود ۵.۴ میلیون نفر جمعیت دارد و بزرگترین شهر نزدیک به مرکز زلزله است، تخلیه شدند. این شهر حدود ۲۵۰ کیلومتری (۱۵۵ مایلی) غرب استان داوائو اورینتال قرار دارد.
مرکز هشدار سونامی اقیانوس آرام در هونولولو گفت که امواج خطرناک ممکن است در شعاع ۳۰۰ کیلومتری (۱۸۶ مایلی) مرکز زلزله رخ دهد. این مرکز گفت که امواجی تا ۳ متر (۱۰ فوت) بالاتر از سطح جزر و مد معمولی ممکن است در برخی سواحل فیلیپین رخ دهد و امواج کوچکتری نیز ممکن است در اندونزی و پالائو مشاهده شود.
برناردو رافائلیتو آلخاندرو چهارم، معاون مدیر دفاع مدنی، هشدار داد که امواج سونامی ممکن است تا دو ساعت پس از زلزله که در ساعت ۹:۴۳ صبح رخ داد، به شش استان ساحلی نزدیک از داوائو اورینتال برسد. او از مردم خواست که فوراً به مناطق مرتفعتر یا دورتر از مناطق ساحلی بروند.
آلخاندرو در یک نشست خبری ویدیویی گفت: «ما از این جوامع ساحلی میخواهیم که هوشیار باشند و فوراً تا اطلاع ثانوی به مناطق مرتفعتر تخلیه شوند.»
او افزود: «صاحبان قایقها در بنادر و کسانی که در مناطق ساحلی هستند… باید قایقهای خود را ایمن کنند و از مناطق ساحلی دور شوند.»
سازمان هواشناسی، اقلیمشناسی و ژئوفیزیک اندونزی گفت که امواج کوچک سونامی در استان سولاوسی شمالی با ارتفاعی بین ۳.۵ تا ۱۷ سانتیمتر (۱.۳ تا ۶.۷ اینچ) در مناطق ملونگوانه، بئو، اسانگ و گانالو در جزایر تالائود ثبت شده است. به مردم هشدار داده شد که از ساحلها و کنارههای رودخانهها دوری کنند.
فیلیپین هنوز در حال بهبودی از زلزله ۳۰ سپتامبر با بزرگی ۶.۹ است که حداقل ۷۴ کشته بر جای گذاشت و هزاران نفر را در استان مرکزی سبو، به ویژه شهر بوگو و شهرهای اطراف، آواره کرد.
فیلیپین، یکی از مستعدترین کشورهای جهان در برابر بلایای طبیعی، به دلیل قرار گرفتن بر روی «حلقه آتش» اقیانوس آرام، که قوسی از گسلهای لرزهای در اطراف اقیانوس است، اغلب با زلزلهها و فورانهای آتشفشانی مواجه میشود.
این مجمعالجزایر همچنین هر ساله توسط حدود ۲۰ طوفان و توفان مورد ضربه قرار میگیرد که پاسخ به بلایا را به یکی از وظایف اصلی دولت و گروههای داوطلب تبدیل میکند.