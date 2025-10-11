شفقت علی خان، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، روز جمعه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: پاکستان به حاکمیت ملی افغانستان احترام می‌گذارد و همچنان به تعهد خود برای تقویت گفتگو و همکاری با افغانستان برای مقابله با چالش مشترک تروریزم پایبند است.

وی تأکید کرد که پاکستان علیرغم «تهدیدهای مداوم ناشی از مخفیگاه‌ها و پناهگاه‌های تروریستی در داخل افغانستان»، همچنان دیپلوماسی را در اولویت قرار می‌دهد.

خان از امارت اسلامی خواست تا از استفاده از خاک افغانستان برای حملات علیه پاکستان جلوگیری کند. او گفت که گروه‌هایی مانند تی‌تی‌پی تهدیدی مشترک برای صلح و ثبات منطقه اند.

خان در مورد سفر امیرخان متقی، وزیر امور خارجه امارت اسلامی، به هند گفت که تعامل افغانستان با سایر کشورها موضوعی مربوط به روابط دوجانبه است و اسلام آباد به حق حاکمیت کابل برای اجرای سیاست خارجی خود احترام می‌گذارد.

مقامات پاکستانی بارها ادعا کرده‌اند که شبه‌نظامیان تی‌تی‌پی در افغانستان پناهگاه دارند. امارت اسلامی این ادعا را رد می‌کند.