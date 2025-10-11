طالبان از پایان عملیات علیه پاکستان خبر داد
طالبان اعلام کرد که عملیات "انتقامجویانه" علیه پاکستان با موفقیت به پایان رسیده است. این عملیات در واکنش به نقض مکرر حریم هوایی افغانستان و حملات هوایی پاکستان به خاک افغانستان انجام شد.
خبرگزاری کوکچه: وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که نیروهای این گروه در واکنش به نقض مکرر حریم افغانستان و حملات هوایی پاکستان به خاک کشور، عملیات “انتقامجویانه” را علیه مراکز نیروهای امنیتی پاکستان در امتداد خط دیورند انجام دادند. این عملیات ساعت ۱۲ شب به وقت محلی به پایان رسید و طالبان آن را موفقیتآمیز خواند.
طالبان هشدار داد که اگر پاکستان بار دیگر حریم هوایی افغانستان را نقض کند، نیروهای مسلح این گروه برای دفاع از حریم خود پاسخ قاطع خواهند داد.
رسانههای پاکستانی: تلفات سنگینی به طالبان وارد شده است
منابع امنیتی پاکستان به شبکه خبری جیونیوز گفتند که ارتش این کشور به تیراندازی طالبان در هشت ولایت مرزی، با تمام توان واکنش نشان داده و “دهها” نیروی طالبان و اعضای تحریک طالبان پاکستانی (TTP) را کشته است. رادیو دولتی پاکستان نوشت که نیروهای افغان از چندین منطقه عقبنشینی کردهاند.
این منابع افزودند که نیروهای پاکستان چندین پایگاه طالبان را هدف قرار دادند، برخی از آنها را منهدم کردند و تلفات سنگینی به نیروهای طالبان و تحریک طالبان پاکستانی وارد کردند.
مقامات پاکستانی همچنین گفتند که جنگجویان طالبان چندین جسد و پایگاه را رها کردند و پس از واکنش قدرتمند پاکستان از منطقه فرار کردند.
مقامات طالبان نیز از کشته شدن سربازان پاکستانی خبر دادند. منابع گفتند که حداقل دو سرباز پاکستان در منطقه کرم خیبرپختونخوا در مرز ولایت پکتیا کشته شدند.
پاکستان حملات هوایی علیه مخفیگاههای TTP و داعش در خاک افغانستان را آغاز کرد
رادیو دولتی پاکستان گزارش داد که جنگندهها و پهپادهای این کشور حملات بر مواضع تحریک طالبان پاکستانی و داعش خراسان در داخل خاک افغانستان را آغاز کردند. منابع امنیتی پاکستان گفتند که نیروهای طالبان از چندین منطقه عقبنشینی کردهاند.
درگیری طالبان با مرزبانان پاکستانی در سه منطقه مرزی شدت گرفته است
منابع به افغانستان اینترنشنال تایید کردند که نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی دستکم در سه منطقه مرزی شدیداً درگیر شدهاند. این درگیری در مناطق قبایلی هممرز با کنر، هلمند و پکتیا رخ داده است. تاکنون از تلفات و خسارات این درگیریها اطلاعاتی در دست نیست.
شما باید داخل شوید برای نوشتن دیدگاه.