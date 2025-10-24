رسانه‌های هندی گزارش داده اند که حداقل ۲۰ نفر در پی آتش‌سوزی ناشی از برخورد یک بس خصوصی با یک موترسایکل در مسیر شهرهای بنگلور و حیدرآباد هند، جان باخته‌اند.

اگرچه هند سومین بازار بزرگ موتر در جهان است، اما برخی از مرگبارترین حوادث جهان در این کشور رخ داده است، به طوری که مقامات در ماه جنوری اعلام کردند که تصادفات سال گذشته حدود ۱۸۰ هزار نفر را در سراسر کشور به کام مرگ فرستاده است.

ای سیری، یکی از مقامات محلی بخش عواید، در مورد حادثه اخیر گفته است: «از ۴۱ مسافر، ۲۱ نفر نجات یافته‌اند. در میان بقیه، اجساد ۱۱ نفر تاکنون شناسایی شده است.»

ماه گذشته نیز در ایالت غربی راجستان، حادثه مشابهی رخ داد که در آن یک بس خصوصی آتش گرفت و ۱۹ نفر کشته شدند.