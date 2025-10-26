کمین جان، محافظ سابق جنرال داوود داوود، توسط افراد مسلح ناشناس در تخار کشته شد
کمین جان، نظامی پیشین و محافظ سابق جنرال داوود داوود (فرمانده کشتهشده ضدطالبان)، در ولسوالی فرخار تخار توسط افراد مسلح ناشناس به ضرب گلوله کشته شد. منابع محلی اعلام کردند که او در کمین جان شام روز شنبه (۳ عقرب) در روستای چشمه گرمک هدف حمله قرار گرفت. برخی منابع طالبان را متهم کردهاند، اما مقامهای محلی طالبان تاکنون پاسخی ندادهاند.
کمین جان، یک نظامی پیشین و محافظ سابق جنرال داوود داوود (فرمانده پولیس زون شمال در حکومت پیشین که در عملیات ضدطالبان کشته شد)، روز شنبه (۳ عقرب) در ولسوالی فرخار ولایت تخار توسط افراد مسلح ناشناس ترور شد.
به گفته منابع محلی، این حمله در روستای چشمه گرمک فرخار رخ داد و مهاجمان که سه مرد مسلح سوار بر یک موتر نوع “سراچه” بودند، او را به ضرب گلوله کشتند.
کمین جان حدود ۱۲ سال بهعنوان محافظ شخصی جنرال داوود داوود خدمت کرده بود و پس از سقوط حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و بازگشت طالبان، به کشاورزی در منطقه فرخار مشغول شده بود. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است.
برخی منابع محلی، طالبان را به دستداشتن در این ترور متهم کردهاند، اما مقامهای محلی طالبان در مورد این حادثه سکوت کردهاند. این کشتهشدن در شرایطی رخ داده که طالبان بارها اعلام کردهاند مخالفان سابق را تحت تعقیب قرار نمیدهند، اما گزارشها از افزایش حملات به نظامیان سابق حکایت دارد.