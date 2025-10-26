طالبان پس از ۱۵ ساعت مذاکره با هیئت پاکستانی در استانبول، پیش‌نویس توافق نهایی را ارائه داده‌اند. در این پیش‌نویس بر احترام به حاکمیت افغانستان و جلوگیری از استفاده خاک پاکستان توسط مخالفان طالبان تأکید شده است. پاکستان خواستار اقدامات قاطع کابل علیه گروه‌هایی مانند تحریک طالبان پاکستان (TTP) است.

طالبان پیش‌نویس توافق با پاکستان را پس از ۱۵ ساعت گفت‌وگوی فشرده در استانبول به هیئت پاکستانی تحویل داده‌اند. منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال اعلام کردند که در این پیش‌نویس، بر «عدم نقض خاک و حریم هوایی افغانستان» و ممانعت از استفاده خاک پاکستان توسط مخالفان طالبان تأکید شده است.

همچنین، ایجاد یک سازوکار چهارجانبه برای نظارت و تبادل اطلاعات درباره هرگونه نقض آتش‌بس پیشنهاد شده است. دور دوم مذاکرات که از دیروز آغاز شده، امروز نیز با حضور میانجی‌ها ادامه دارد و نتیجه آن می‌تواند سرنوشت توافق نهایی در چارچوب آتش‌بس دوحه را مشخص کند.

پاکستان بر این اصرار دارد که محور اصلی گفت‌وگوها باید اقدامات «قطعی و غیرقابل بازگشت» طالبان علیه گروه‌هایی مانند تحریک طالبان پاکستان (TTP) باشد که مسئول حملات مرزی شناخته می‌شوند. این کشور ماه گذشته دو بار مناطق مرزی افغانستان را بمباران کرد و مدعی است که طالبان پاکستانی از خاک افغانستان برای حملات به پاکستان استفاده می‌کنند.