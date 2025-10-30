ایران پیشنهاد میانجیگری میان پاکستان و افغانستان را ارائه کرد
ایران پیشنهاد کرده است که پس از ناکامی مذاکرات صلح اخیر در استانبول، نقش میانجی میان پاکستان و افغانستان را ایفا کند.
این پیشنهاد در جریان دیدار مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، با محسن نقوی، وزیر امور داخله پاکستان مطرح شد، جایی که هر دو طرف بر اهمیت اتحاد و گفتوگو میان کشورهای مسلمان تأکید کردند.
رئیسجمهور ایران بر اهمیت تقویت وحدت و برادری میان کشورهای مسلمان در برابر دشمنان مشترک تأکید کرد و گفت: «ما به روابط با پاکستان اهمیت زیادی میدهیم و به تلاش برای صلح و همکاری در جنوب آسیا متعهد هستیم.»
وزیر نقوی نیز آمادگی ایران برای میانجیگری میان اسلامآباد و کابل را مثبت ارزیابی کرده و آن را در کاهش تنشهای منطقهای مؤثر خواند.
در این دیدار، مسائل امنیت منطقهای، هماهنگیهای سرحدی و رفاه زائران دو کشور مورد بحث قرار گرفت. همچنین موضوعات مربوط به سرحد پاکستان و ایران نیز مطرح شد. وزیر نقوی در بدو ورود توسط معاون وزارت داخله ایران، علی زینوند، استقبال شد و قرار است گفتگوهای بیشتری با مقامات عالی ایرانی درباره تقویت همکاریها و مسائل امنیتی مشترک انجام دهد.
این پیشنهاد میانجیگری پس از آن مطرح شد که آخرین دور مذاکرات میان پاکستان و افغانستان در استانبول در چهار روز اکتبر ۲۰۲۵ بدون دستیابی به نتیجه ملموس پایان یافت.