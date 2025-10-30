واکنش تند امرالله صالح به تهدیدات وزیر دفاع پاکستان علیه طالبان

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\u0627\u0645\u0631\u0627\u0644\u0644\u0647 \u0635\u0627\u0644\u062d \u062f\u0631 \u0648\u0627\u06a9\u0646\u0634 \u0628\u0647 \u062a\u0647\u062f\u06cc\u062f \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u062f\u0641\u0627\u0639 \u067e\u0627\u06a9\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u0628\u0646\u06cc \u0628\u0631 "\u0633\u0631\u0646\u06af\u0648\u0646\u06cc \u06a9\u0627\u0645\u0644 \u0637\u0627\u0644\u0628\u0627\u0646 \u0648 \u0628\u0627\u0632\u06af\u0631\u062f\u0627\u0646\u062f\u0646 \u0622\u0646\u0647\u0627 \u0628\u0647 \u063a\u0627\u0631\u0647\u0627\u06cc \u062a\u0648\u0631\u0647\u0628\u0648\u0631\u0647"\u060c \u0628\u0627 \u0637\u0646\u0632 \u062a\u0644\u062e\u06cc \u0646\u0648\u0634\u062a:\n"\u0648\u0632\u0631\u0627\u06cc \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0628\u0627 \u0627\u0642\u062f\u0627\u0645\u0627\u062a\u0634\u0627\u0646 \u0633\u0631\u062e\u0637 \u062e\u0628\u0631\u0647\u0627 \u0645\u06cc\u0634\u0648\u0646\u062f\u060c \u0646\u0647 \u0628\u0627 \u0633\u062e\u0646\u0631\u0627\u0646\u06cc\u0647\u0627\u06cc \u067e\u0631\u0634\u0648\u0631. \u0627\u06cc\u0646 \u0686\u0647 \u0628\u06cc\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0637\u0648\u0644\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0648\u062f\u061f \u0622\u06cc\u0627 \u0627\u06cc\u0634\u0627\u0646 \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0627\u0633\u062a \u06cc\u0627 \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u062a\u0628\u0644\u06cc\u063a\u0627\u062a\u061f"\n\n\u0635\u0627\u0644\u062d \u062f\u0631 \u06cc\u0627\u062f\u062f\u0627\u0634\u062a \u062e\u0648\u062f \u06a9\u0647 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0634\u0646\u0628\u0647 (\u06f7 \u0639\u0642\u0631\u0628) \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0634\u062f\u060c \u062a\u0646\u0634\u0647\u0627\u06cc \u0627\u062e\u06cc\u0631 \u0631\u0627 \u0646\u0632\u0627\u0639\u06cc \u0628\u06cc\u0646 "\u0634\u0648\u0631\u0627\u06cc \u06a9\u0648\u06cc\u062a\u0647 \u0648 \u0633\u062a\u0627\u062f \u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0647\u06cc \u0627\u0631\u062a\u0634 \u067e\u0627\u06a9\u0633\u062a\u0627\u0646" \u062a\u0648\u0635\u06cc\u0641 \u06a9\u0631\u062f \u0648 \u0622\u0646 \u0631\u0627 "\u0645\u0646\u0638\u0631\u0647 \u062c\u0627\u0644\u0628\u06cc" \u062e\u0648\u0627\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0622\u0646 "\u0634\u0648\u0631\u0627\u06cc \u06a9\u0648\u06cc\u062a\u0647 \u062f\u0627\u0631\u062f \u0628\u0647 \u067e\u0627\u06a9\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06cc\u0627\u062f\u0622\u0648\u0631\u06cc \u0645\u06cc\u06a9\u0646\u062f".\n\n\u067e\u0631\u0633\u0634\u0647\u0627\u06cc \u0686\u0627\u0644\u0634\u0628\u0631\u0627\u0646\u06af\u06cc\u0632 \u0635\u0627\u0644\u062d \u0627\u0632 \u067e\u0627\u06a9\u0633\u062a\u0627\u0646:\n\n "\u0622\u06cc\u0627 \u0648\u0642\u062a \u0622\u0646 \u0646\u0631\u0633\u06cc\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0686\u0631\u0627\u06cc\u06cc \u0648 \u0686\u06af\u0648\u0646\u06af\u06cc \u062d\u0645\u0627\u06cc\u062a\u0647\u0627\u06cc\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0637\u0627\u0644\u0628\u0627\u0646 \u0627\u0639\u062a\u0631\u0627\u0641 \u06a9\u0646\u06cc\u062f\u061f"\n "\u0686\u0631\u0627 \u0645\u0634\u0627\u063a\u0644 \u0648 \u062f\u0627\u0631\u0627\u06cc\u06cc\u0647\u0627\u06cc \u0637\u0627\u0644\u0628\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u067e\u0627\u06a9\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0627\u0641\u0634\u0627 \u0646\u0645\u06cc\u06a9\u0646\u06cc\u062f\u061f"\n "\u0628\u0627 \u0686\u0647 \u0631\u0648\u06cc\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u06cc\u0646\u0647\u0645\u0647 \u0633\u0627\u0644 \u0628\u0627 '\u0635\u062f\u0627\u0642\u062a \u0648 \u0633\u062e\u0627\u0648\u062a' \u0627\u0632 \u0637\u0627\u0644\u0628\u0627\u0646 \u062d\u0645\u0627\u06cc\u062a \u06a9\u0631\u062f\u06cc\u062f\u061f"\n\n\u0645\u0639\u0627\u0648\u0646 \u067e\u06cc\u0634\u06cc\u0646 \u0631\u06cc\u0627\u0633\u062a \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u0642\u0627\u0645\u0627\u062a \u067e\u0627\u06a9\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u062e\u0648\u0627\u0633\u062a \u0628\u0631\u0627\u06cc "\u062d\u0645\u0627\u06cc\u062a \u0686\u0646\u062f\u062f\u0647\u0647 \u0627\u0632 \u0637\u0627\u0644\u0628\u0627\u0646" \u0627\u0632 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0627\u0641\u063a\u0627\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0648 \u0631\u0648\u0633\u0627\u06cc \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631 \u0633\u0627\u0628\u0642 \u0639\u0630\u0631\u062e\u0648\u0627\u0647\u06cc \u06a9\u0646\u0646\u062f\u060c \u0627\u062f\u0639\u0627\u06cc\u06cc \u06a9\u0647 \u067e\u06cc\u0634\u062a\u0631 \u0646\u06cc\u0632 \u0628\u0627\u0631\u0647\u0627 \u0645\u0637\u0631\u062d \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\n\u0627\u06cc\u0646 \u0648\u0627\u06a9\u0646\u0634 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0622\u0646 \u0635\u0648\u0631\u062a \u06af\u0631\u0641\u062a \u06a9\u0647 \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u062f\u0641\u0627\u0639 \u067e\u0627\u06a9\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0637\u0627\u0644\u0628\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u062a\u0647\u062f\u06cc\u062f \u06a9\u0631\u062f:\n"\u062d\u062a\u06cc \u0646\u06cc\u0627\u0632 \u0646\u06cc\u0633\u062a \u0628\u062e\u0634 \u06a9\u0648\u0686\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u062a\u0633\u0644\u06cc\u062d\u0627\u062a\u0645\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u06a9\u0627\u0631 \u0628\u06af\u06cc\u0631\u06cc\u0645 \u062a\u0627 \u0622\u0646\u0647\u0627 \u0631\u0627 \u06a9\u0627\u0645\u0644\u0627\u064b \u0646\u0627\u0628\u0648\u062f \u06a9\u0646\u06cc\u0645 \u0648 \u0628\u0647 \u063a\u0627\u0631\u0647\u0627\u06cc \u062a\u0648\u0631\u0647\u0628\u0648\u0631\u0647 \u0628\u0627\u0632\u06af\u0631\u062f\u0627\u0646\u06cc\u0645."\n\u0627\u0638\u0647\u0627\u0631\u0627\u062a \u062a\u0646\u062f \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u0622\u0628\u0627\u062f \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644\u06cc \u0645\u0637\u0631\u062d \u0645\u06cc\u0634\u0648\u062f \u06a9\u0647:\n\n \u0645\u0630\u0627\u06a9\u0631\u0627\u062a \u0627\u062e\u06cc\u0631 \u0637\u0627\u0644\u0628\u0627\u0646 \u0648 \u067e\u0627\u06a9\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u0628\u0648\u0644 \u0628\u062f\u0648\u0646 \u0646\u062a\u06cc\u062c\u0647 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u06cc\u0627\u0641\u062a\n \u067e\u0627\u06a9\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062e\u0648\u0627\u0647\u0627\u0646 \u0627\u062e\u0631\u0627\u062c \u06af\u0631\u0648\u0647 \u062a\u06cc.\u062a\u06cc.\u067e\u06cc \u0627\u0632 \u062e\u0627\u06a9 \u0627\u0641\u063a\u0627\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a\n \u0637\u0627\u0644\u0628\u0627\u0646 \u062a\u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u062a\u0636\u0645\u06cc\u0646\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u062e\u0648\u0627\u0633\u062a\u0647 \u0646\u062f\u0627\u062f\u0647\u0627\u0646\u062f\n\n\n\n\n\n\n