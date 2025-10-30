افغانستان
واکنش تند امرالله صالح به تهدیدات وزیر دفاع پاکستان علیه طالبان

امرالله صالح، معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان، با انتشار یادداشتی تند به اظهارات اخیر خواجه محمدآصف، وزیر دفاع پاکستان پاسخ داد و آن را "بیانیه تبلیغاتی" خواند.

امرالله صالح در واکنش به تهدید وزیر دفاع پاکستان مبنی بر “سرنگونی کامل طالبان و بازگرداندن آنها به غارهای تورهبوره”، با طنز تلخی نوشت:
“وزرای دفاع با اقداماتشان سرخط خبرها میشوند، نه با سخنرانیهای پرشور. این چه بیانیه طولانی بود؟ آیا ایشان وزیر دفاع است یا رئیس تبلیغات؟”

صالح در یادداشت خود که چهارشنبه (۷ عقرب) منتشر شد، تنشهای اخیر را نزاعی بین “شورای کویته و ستاد فرماندهی ارتش پاکستان” توصیف کرد و آن را “منظره جالبی” خواند که در آن “شورای کویته دارد به پاکستان یادآوری میکند”.

پرسشهای چالشبرانگیز صالح از پاکستان:

  • “آیا وقت آن نرسیده که درباره چرایی و چگونگی حمایتهایتان از طالبان اعتراف کنید؟”
  • “چرا مشاغل و داراییهای طالبان در پاکستان را افشا نمیکنید؟”
  • “با چه رویایی اینهمه سال با ‘صداقت و سخاوت’ از طالبان حمایت کردید؟”

معاون پیشین ریاست جمهوری از مقامات پاکستانی خواست برای “حمایت چنددهه از طالبان” از مردم افغانستان و روسای جمهور سابق عذرخواهی کنند، ادعایی که پیشتر نیز بارها مطرح شده است.

این واکنش پس از آن صورت گرفت که وزیر دفاع پاکستان طالبان را تهدید کرد:
“حتی نیاز نیست بخش کوچکی از تسلیحاتمان را به کار بگیریم تا آنها را کاملاً نابود کنیم و به غارهای تورهبوره بازگردانیم.”

اظهارات تند اسلامآباد در حالی مطرح میشود که:

  • مذاکرات اخیر طالبان و پاکستان در استانبول بدون نتیجه پایان یافت
  • پاکستان خواهان اخراج گروه تی.تی.پی از خاک افغانستان است
  • طالبان تاکنون تضمینی برای این خواسته ندادهاند
