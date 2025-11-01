سهیل شاهین: پاکستان میخواست تضمین دهیم که هیچ حادثه امنیتی در آن کشور رخ نخواهد داد
سهیل شاهین، سفیر امارت اسلامی در قطر و عضو هیأت مذاکرهکننده با پاکستان در استانبول، میگوید که اسلامآباد از امارت اسلامی خواسته بود تضمین دهد که هیچ حادثه امنیتی در خاک پاکستان رخ نخواهد داد، اما این درخواست پذیرفته نشد.
شاهین در مصاحبه با بیبیسی تأکید کرده است که مسئولیت تأمین امنیت هر کشور بر عهده همان کشور است. او گفت: «همانگونه که مسئولیت امنیت در افغانستان بر دوش ماست، در پاکستان نیز بر عهده خود آنهاست. هیچکس نمیتواند تضمین کند که در پاکستان هیچ رویداد امنیتی رخ نخواهد داد. همین خواست، گفتگوها را به بنبست کشاند.»
مقامهای پاکستانی همواره ادعا کردهاند که تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان پناهگاه دارد و از این کشور حملات خود را سازماندهی میکند؛ اما امارت اسلامی این ادعاها را رد کرده است.
حدود سه هفته پیش، پاکستان در ولایتهای کابل و پکتیکا دست به حملات هوایی زد که منجر به درگیریهای مرگبار میان دو طرف شد.
ترکیه و قطر روز پنجشنبه هفته گذشته اعلام کردند که دو طرف در مذاکرات استانبول بر سر تداوم آتشبس توافق کردهاند. قرار است دور بعدی این مذاکرات روز پنجشنبه هفته جاری برگزار شود.