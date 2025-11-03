تلفات زلزلهی شب گذشته در شمال کشور؛ بیش از ۳۵۰ تن شهید و زخمی شدند
زلزلهی نسبتاً شدید شب گذشته بخشهای شمال افغانستان بهویژه ولایتهای سمنگان و بلخ را لرزاند و تلفات سنگینی برجا گذاشت.
براساس معلومات ابتدایی، در ولایت سمنگان بیش از ۲۰ تن شهید و بیش از ۲۰۰ تن دیگر زخمی شدهاند. در همین حال، منابع در ولایت بلخ میگویند که در نتیجۀ این رویداد، هشت تن شهید و بیش از ۱۱۰ تن زخمی شدهاند.
مرکز این زمینلرزه ولسوالی خُلم ولایت سمنگان گزارش شده است. مقامهای محلی تأیید میکنند که تا کنون بیش از ۷۰ خانه در این منطقه ویران گردیده است.
به گفتۀ مرکز زلزلهشناسی جیاِفزِد (GFZ)، این زمینلرزه با شدت ۶.۳ درجۀ ریشتر و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین، در شرق کوههای هندوکش به وقوع پیوسته است.
مقامهای محلی هشدار میدهند که احتمال افزایش تلفات در مناطق دورافتاده همچنان وجود دارد. هماکنون تیمهای نجات و گروههای امدادی در تلاشاند تا به آسیبدیدگان کمکرسانی کنند.
آمادهباش کامل در شفاخانهها پس از زلزله شب گذشته در شمال کشور
شرافت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت صحت عامه میگوید که در نتیجۀ زلزله شب گذشته در ولایتهای سمنگان و بلخ، دستکم ۲۰ تن شهید و ۳۲۰ تن دیگر زخمی شدهاند.
به گفتۀ وی، تیمهای صحی به محل رویداد رسیده و وزارت صحت عامه به تمام شفاخانههای نزدیک دستور داده تا در آمادهباش کامل قرار داشته باشند و به آسیبدیدگان رسیدگی کنند.
نیروهای امدادی و کارکنان صحی در حال تلاش تا جان بیشتر مردم ما را نجات دهند.