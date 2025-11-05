او که متولد اوگاندا و از چهره‌های شاخص جناح چپ دموکرات‌هاست، وعده داده است نیویورک را به شهری عادلانه‌تر تبدیل کند، اما منتقدان، برنامه‌های بلندپروازانه او را غیرواقع‌بینانه می‌دانند.

در انتخابات تاریخی شهرداری نیویورک، زهران ممدانی با کسب بیش از ۵۰ درصد آرا، پیروز شد و از یک قانون‌گذار ایالتی گمنام به یکی از چهره‌های کلیدی حزب دموکرات تبدیل گردید. این پیروزی در شرایطی رقم خورد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا، پیش‌تر تهدید کرده بود در صورت انتخاب ممدانی، او را بازداشت و از کشور اخراج خواهد کرد.

پیروزی تاریخی: ممدانی جوان‌ترین شهردار نیویورک در یک قرن اخیر و اولین شهردار مسلمان این شهر خواهد بود.

ممدانی جوان‌ترین شهردار نیویورک در یک قرن اخیر و اولین شهردار مسلمان این شهر خواهد بود. وعده‌های انتخاباتی: تمرکز بر مقرون‌به‌صرفه کردن زندگی در نیویورک، مقابله با نابرابری و اجرای برنامه‌های پیشرفته اجتماعی.

تمرکز بر مقرون‌به‌صرفه کردن زندگی در نیویورک، مقابله با نابرابری و اجرای برنامه‌های پیشرفته اجتماعی. چالش‌های پیش‌رو: مواجهه با مخالفت‌های جمهوری‌خواهان به ویژه دونالد ترامپ، اجرای وعده‌های بلندپروازانه و مدیریت شهری با بودجه محدود.

مواجهه با مخالفت‌های جمهوری‌خواهان به ویژه دونالد ترامپ، اجرای وعده‌های بلندپروازانه و مدیریت شهری با بودجه محدود. موضع‌گیری‌های جنجالی: انتقاد تند از اسرائیل و اعلام آمادگی برای اجرای حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو در صورت حضور او در نیویورک.

انتقاد تند از اسرائیل و اعلام آمادگی برای اجرای حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو در صورت حضور او در نیویورک. حاشیه‌های انتخاباتی: شکست اندرو کومو، فرماندار سابق نیویورک، که به عنوان نامزد مستقل شرکت کرده بود.

دانی نه تنها یک تحول بزرگ در سیاست محلی نیویورک محسوب می‌شود، بلکه می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر آینده حزب دموکرات و فضای سیاسی آمریکا داشته باشد. چالش اصلی او حالا تبدیل شعارهای انقلابی به اقدامات عملی در شهری است که به عنوان پایتخت مالی جهان شناخته می‌شود.