در ماه سرطان سال جاری ارزش واردات کشور به یک میلیارد و ۱۹۱ میلیون دالر می‌رسد

اداره ملی احصائیه و معلومات می‌گوید که مجموع ارزش صادرات کشور در ماه سرطان سال جاری به ۱۰۴ میلیون دالر و مجموع ارزش واردات به یک میلیارد و ۱۹۱٫۱ میلیون دالر می‌رسد.

این اداره امروز (دوشنبه، ۲۷ سرطان) در خبرنامه‌ی گفته است که مجموع ارزش صادرات کشور در ماه جوزای سال ۱۴۰۴ به ۶۳٫۱ میلیون دالر می‌رسید؛ تحلیل ارقام نشان می‌دهد که ارزش صادرات در ماه سرطان سال ۱۴۰۴ نسبت به ماه جوزای همین سال ۴۰٫۹ میلیون دالر افزایش یافته است.

این اداره همچنین گفته که مجموع ارزش واردات کشور در ماه جوزا به ۹۳۷٫۲ میلیون دالر می‌رسید؛ تحلیل ارقام افزایش ۲۵۳٫۹ میلیون دالری را در ارزش واردات ماه سرطان سال ۱۴۰۴ نسبت به ماه جوزای همین سال نشان می‌دهد.

به گفته این ادارهارقام نشان می‌دهد که بیش‌ترین صادرات در ماه سرطان به کشورهای پاکستان، هندوستان و تاجیکستان و بیش‌ترین واردات از کشورهای ایران، چین و پاکستان بوده است.

این درحالی است که صادرات شامل صادرات و صادرات مجدد بوده و واردات شامل واردات محصولی و غیرمحصولی بدون ارزش واردات برق می‌باشد.

این در حالی است که تفاوت بین صادرات و واردات کشور نهایت زیاد است که به گفته کارشناسان، این تفاوت باید کاهش یابد.

 

