فائو یا سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (Food and Agriculture Organization of the United Nations) در تازه‌ترین گزارش خود گفته که تکرار خشک‌سالی‌ها، آفات حیوانی و بیماری‌های گیاهی از عمده‌ترین نگرانی‌های کشاورزان در افغانستان است. در گزارش این نهاد که روز سه‌شنبه، نوزدهم جدی منتشر شده …

2024/01/09

2024-01-09 16:08:03