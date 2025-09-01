مسکو: تولید تریاک در افغانستان کاهش یافته اما قاچاق مواد مخدر هنوز پیچیده است

خبرگزاری «تاس» به نقل از سرگئی شویگو، مشاور شورای امنیت روسیه گزارش داده است که افغانستان در مبارزه با مواد مخدر به‌ویژه کاهش کشت و تولید تریاک دستاوردهایی داشته است. به گفته او، در سال گذشته میلادی تولید تریاک در افغانستان کاهش یافته، اما شبکه‌های قاچاق هنوز فعال‌اند و وضعیت را پیچیده ساخته‌اند.

شویگو همچنین تأکید کرده است که قاچاق مواد مصنوعی مانند «نیتازین» و افزایش چشمگیر تولید و انتقال متامفتامین در افغانستان و کشورهای همسایه، نگرانی تازه‌ای را ایجاد کرده است. او افزود که میزان کشفیات متامفتامین در منطقه در سال ۲۰۲۴ حدود ۷۵ درصد افزایش داشته است.

از سوی دیگر، امارت اسلامی افغانستان بارها اعلام کرده است که کشت، انتقال و استفاده از مواد مخدر در این کشور به‌طور کامل ممنوع شده و با متخلفان برخورد جدی صورت می‌گیرد.

افغانستان در دو دهه گذشته یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان تریاک در جهان به شمار می‌رفت. هرچند مقام‌های کنونی کشور ادعا دارند که کشت و تولید آن به شکل بی‌سابقه کاهش یافته است، اما کارشناسان می‌گویند نبود فرصت‌های بدیل اقتصادی و فعالیت گسترده شبکه‌های قاچاق، همچنان چالش عمده در این حوزه باقی مانده است